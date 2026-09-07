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Ardini Pramitha
Senin, 7 September 2026 | 23.32 WIB

PDAM Surabaya Bersihkan IPAM Karangpilang, Pulihkan Kualitas Air

Ilustrasi IPAM PDAM Surya Sembada, Surabaya. (dok. Jawa Pos) - Image

Ilustrasi IPAM PDAM Surya Sembada, Surabaya. (dok. Jawa Pos)

JawaPos.com - Perumda Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya mulai membersikan instalasi Pengelolaan Air Minum (IPAM) Karangpilang untuk memulihkan kondisi air yang keruh dan berbusa akibat sumbernya tercemar. 

Manajer Produksi IPAM Karangpilang PDAM Surya Sembada Didik Hariyanto, menjelaskan bahwa polutan tersebut diidentifikasi berasal dari air baku sungai Kali Surabaya di kawasan hulu.

Menurut informasi yang ia dapat dari dari Perum Jasa Tirta 1, Aliran tersebut membawa residu material dan busa.

​"Secara visual busa pada air baku sudah berangsur mereda. Namun, unit instalasi kami tetap perlu di-recovery menyeluruh untuk membersihkan sisa polutan," kata Didik, Senin (7/9). 

Pihaknya menyampaikan permohonan maaf atas kendala kualitas yang dirasakan pelanggan. 

"Kami imbau air yang masih keruh tidak langsung dikonsumsi hingga air kembali normal," ujar Didik.

​Untuk mempercepat normalisasi kualitas air, pihaknya menjalankan langkah penanganan terpadu, antara lain:

​1. Penambahan zat kimia dan pembubuhan Karbon Aktif: Membubuhkan larutan bahan kimia karbon aktif di unit pengolahan untuk mereduksi bau, warna, dan menyerap senyawa polutan busa secara optimal.
​2. Kuras Bertahap Unit Instalasi: Membuang air yang keruh pada unit sedimentasi hingga filter pasir guna mempercepat pergantian air olahan baru.
​3. Flushing dan Wash Out Jaringan Distribusi: Petugas membuka pipa pembuangan (washout) serta flushing saluran yang menyuplai rumah tandon/pompa utama (Ketegan, Putat Gede)
​4. Berkoordinasi aktif dengan Perum Jasa Tirta (PJT) untuk menambah debit gelontoran air baku dari hulu agar konsentrasi material pencemar semakin terurai.
​5. Kompensasi Bantuan Air Tangki Gratis: Menyiagakan dan mendistribusikan armada truk tangki air bersih tanpa biaya ke wilayah terdampak selama fase pemulihan jaringan berlangsung.

​Masyarakat yang membutuhkan pasokan air tangki darurat atau informasi terkini terkait layanan dapat menghubungi saluran resmi Call Center 08001926666 maupun WA Center di 08123316666.

Diberitakan sebelumnya, warga Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, mengeluhkan air PDAM yang keruh dan berbau bahan kimia.

Salah satunya Fery Joedy Eko Purnomo (57), warga yang tinggal di Jambangan Sawah, Jambangan, Surabaya.

Editor: Bayu Putra
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