PDAM Minta Maaf, Sebut Air Keruh dan Bau di Surabaya Imbas Pencemaran

Tim Teknis PDAM Surya Sembada Surabaya melakukan pembersihan dan penyesuaian proses pengolahan air di IPAM Karang Pilang. (Dok. PDAM Surya Sembada Surabaya)
JawaPos.com - Perumda Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya meminta maaf atas ketidaknyamanan masyarakat atas kejadian air keruh, berbusa dan berbau di sejumlah kecamatan seperti Gunungsari, Kedurus, Jambangan, dan Gayungsari.
Humas PDAM Surya Sembada, Widya Rizki menjelaskan, kejadian tersebut merupkan dampak pencemaran melebihi ambang batas dari air baku Kali Surabaya, yang masuk ke unit instalasi pengolahan air PDAM Surya Sembada.
"Tim Teknis kami terus melakukan pembersihan serta penyesuaian proses pengolahan secara intensif di IPAM Karang Pilang," ujarnya saat dikonfirmasi JawaPos.com.
Widya menjelaskan, langkah perbaikan dilakukan untuk memastikan kualitas air yang didistribusikan kepada masyarakat bisa cepat membaik.
Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Perum Jasa Tirta I terkait kejadian tersebut.
"Kami juga berkoordinasi intens dengan Perum Jasa Tirta I sebagai pihak penyedia air baku untuk membantu mengurangi pencemaran Kali Surabaya saat ini," kata Widya.
Widya menambahkan, bagi warga terdampak bisa melayangkan pengaduan atau meminta bantuan air tangki gratis kepada PDAM Surya Sembada Surabaya.
Pengaduan maupun permohonan bantuan air gratis bisa disampaikan melalui call center 08001926666 atau WA center 08123316666.
Diberitakan sebelumnya, Warga Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, mengeluhkan air PDAM yang keruh dan berbau bahan kimia.
Salah satunya Fery Joedy Eko Purnomo (57), warga yang tinggal di Jambangan Sawah, Jambangan, Surabaya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda
Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!
Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang
Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung
Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan
Santri Cilik Tegur Bacaan Alquran Nusron Wahid: Ayat Alquran Jangan Diacak-acak!
Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Brentford vs Sunderland di Liga Inggris: The Bees Berpeluang Gasak Tim Tamu!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa