Oknum Satpol PP Surabaya Dipecat usai Pungli Rekrutmen Pegawai Rp 25 Juta

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat memberikan pengarahan kepada anggota Satpol PP. (Diskominfo Surabaya)
JawaPos.com - Pemkot Surabaya baru saja memecat oknum anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bernama Imam.
Ia terbukti melakukan pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen pegawai Pemkot Surabaya.
Dugaan pungli itu terungkap setelah korban melapor ke Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melalui pesan langsung (DM) TikTok.
Dalam aduan tersebut, korban mengaku dijanjikan pekerjaan di lingkungan Pemkot Surabaya dengan imbalan sejumlah uang.
"Warga tersebut dijanjikan pekerjaan di pemkot. Jika ingin masuk Satpol PP, harus membayar Rp 25 juta, sedangkan jika ingin masuk Dishub (Dinas Perhubungan), harus membayar Rp 50 juta," ujar Eri, Senin (7/9).
Mendengar aduan itu, Eri meminta Plt Kasatpol PP Surabaya Irna Pawanti melakukan penelusuran.
Irna lalu memanggil Imam untuk melakukan klarifikasi. Hasilnya, Imam tak membantah tuduhan tersebut.
Dia mengakui meminta sejumlah uang kepada seseorang bernisial S pada tahun 2022 untuk memuluskan jalan agar diterima bekerja di Pemkot.
Dalam menjalankan aksinya, Imam ternyata tak sendiri. Dia dibantu oleh seorang staf kelurahan dan berujung pada pemecatan sejak tahun 2023.
"Pelakunya adalah anggota Satpol PP. Kemudian, dia bekerja sama dengan staf kelurahan. Staf tersebut sudah ditindak sebelumnya dan telah dipecat sejak tahun 2023 lalu," jelasnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda
Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung
Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang
Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza
Prediksi Skor Villarreal vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Amankan 3 Poin!
Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome
Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis