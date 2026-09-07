Erupsi Anak Krakatau Ganggu Penerbangan, Persebaya Pulang ke Surabaya Naik Bus dan Kereta Api

JawaPos.com - Persebaya Surabaya harus menempuh perjalanan lebih panjang untuk kembali ke Surabaya setelah menjalani laga perdana Super League 2026/27 di Lampung.

Erupsi Gunung Anak Krakatau berdampak terhadap penerbangan sehingga rombongan Green Force terpaksa mengubah rencana perjalanan.

Persebaya sebelumnya bertanding menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Sabtu (5/9).

Pertandingan tersebut berakhir imbang 1-1.

Green Force sempat unggul lebih dahulu melalui gol Yann Mabella.

Namun, Bhayangkara Presisi Lampung FC mampu mencetak gol balasan pada babak kedua dan memaksa kedua tim berbagi poin.

Setelah pertandingan, rombongan Persebaya sebenarnya dijadwalkan kembali ke Surabaya menggunakan pesawat dari Bandar Lampung.

Namun, dampak erupsi Gunung Anak Krakatau membuat penerbangan mengalami gangguan sehingga perjalanan harus diubah.