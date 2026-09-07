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Andre Rizal Hanafi
Senin, 7 September 2026 | 14.03 WIB

Erupsi Anak Krakatau Ganggu Penerbangan, Persebaya Pulang ke Surabaya Naik Bus dan Kereta Api

Persebaya Surabaya harus menempuh perjalanan lebih panjang untuk kembali ke Surabaya setelah menjalani laga perdana Super League di Lampung akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. (Istimewa) - Image

Persebaya Surabaya harus menempuh perjalanan lebih panjang untuk kembali ke Surabaya setelah menjalani laga perdana Super League di Lampung akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. (Istimewa)

JawaPos.com - Persebaya Surabaya harus menempuh perjalanan lebih panjang untuk kembali ke Surabaya setelah menjalani laga perdana Super League 2026/27 di Lampung.

Erupsi Gunung Anak Krakatau berdampak terhadap penerbangan sehingga rombongan Green Force terpaksa mengubah rencana perjalanan.

Persebaya sebelumnya bertanding menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Sabtu (5/9).

Pertandingan tersebut berakhir imbang 1-1.

Green Force sempat unggul lebih dahulu melalui gol Yann Mabella.

Namun, Bhayangkara Presisi Lampung FC mampu mencetak gol balasan pada babak kedua dan memaksa kedua tim berbagi poin.

Setelah pertandingan, rombongan Persebaya sebenarnya dijadwalkan kembali ke Surabaya menggunakan pesawat dari Bandar Lampung.

Namun, dampak erupsi Gunung Anak Krakatau membuat penerbangan mengalami gangguan sehingga perjalanan harus diubah.

Manajer tim Persebaya Sidik Maulana Tualeka atau Alex menjelaskan, rombongan memilih perjalanan darat secara bertahap.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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