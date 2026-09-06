Sebanyak 19 Penerbangan di Bandara Junda Terdampak Erupsi Anak Gunung Krakatau

JawaPos.com - General Manager Bandara Internasional Juanda, Muhammad Tohir mengungkapkan, erupsi Anak Gunung Krakatau turut berdampak pada sejumlah penerbangan di bandara setempat.
Tohir mengungkapkan, berdasarkan kondisi operasional terkini, terdapat 19 penerbangan yang terdampak, dengan rincian 15 penerbangan mengalami pembatalan dan 4 penerbangan mengalami penyesuaian jadwal.
"Bandara Internasional Juanda terus melakukan pemantauan serta koordinasi secara intensif bersama maskapai dan stakeholder terkait untuk memastikan penyesuaian operasional dapat ditangani dengan baik dan pelayanan kepada pengguna jasa tetap berjalan optimal," ujarnya saat dikonfirmasi JawaPos.com, Minggu (6/9).
Pembatalan dan penyesuaian jadwal penerbangan tersebut terjadi mengingat erupsi Anak Gunung Krakatau tersebut berdampak pada operasional sejumlah bandara. Dimana telah terjadi penyesuaian operasional penerbangan pada beberapa bandara, termasuk di Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdana Kusuma, dan Bandara Radin Inten II Lampung.
"Kondisi tersebut kemudian menimbulkan dampak berantai pada konektivitas dan rotasi penerbangan, sehingga turut memengaruhi sebagian operasional penerbangan di Bandara Internasional Juanda," ujarnya.
Sebagai bentuk perhatian terhadap pengguna jasa yang terdampak, Bandara Internasional Juanda telah memberikan kompensasi penyediaan makanan ringan dan minuman bagi penumpang yang mengalami penyesuaian perjalanan.
Selain itu, personel Airport Security, Terminal Inspector, dan Customer Service disiagakan di area terminal untuk memastikan pelayanan kepada penumpang terdampak tetap berjalan dengan baik, serta kebutuhan dan informasi yang diperlukan dapat diberikan secara maksimal.
"Kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul dan mengucapkan terima kasih atas pengertian serta kerja sama seluruh pengguna jasa," ucapnya.
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Jawa Pos
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