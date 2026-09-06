Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Dadang Kurnia
Minggu, 6 September 2026 | 17.36 WIB

Sebanyak 19 Penerbangan di Bandara Junda Terdampak Erupsi Anak Gunung Krakatau

Ilustrasi suasana Bandara Internasional Juanda. (Humas Bandara Juanda)

JawaPos.com - General Manager Bandara Internasional Juanda, Muhammad Tohir mengungkapkan, erupsi Anak Gunung Krakatau turut berdampak pada sejumlah penerbangan di bandara setempat.

Tohir mengungkapkan, berdasarkan kondisi operasional terkini, terdapat 19 penerbangan yang terdampak, dengan rincian 15 penerbangan mengalami pembatalan dan 4 penerbangan mengalami penyesuaian jadwal.

"Bandara Internasional Juanda terus melakukan pemantauan serta koordinasi secara intensif bersama maskapai dan stakeholder terkait untuk memastikan penyesuaian operasional dapat ditangani dengan baik dan pelayanan kepada pengguna jasa tetap berjalan optimal," ujarnya saat dikonfirmasi JawaPos.com, Minggu (6/9).

Pembatalan dan penyesuaian jadwal penerbangan tersebut terjadi mengingat erupsi Anak Gunung Krakatau tersebut berdampak pada operasional sejumlah bandara. Dimana telah terjadi penyesuaian operasional penerbangan pada beberapa bandara, termasuk di Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdana Kusuma, dan Bandara Radin Inten II Lampung.

"Kondisi tersebut kemudian menimbulkan dampak berantai pada konektivitas dan rotasi penerbangan, sehingga turut memengaruhi sebagian operasional penerbangan di Bandara Internasional Juanda," ujarnya.

Sebagai bentuk perhatian terhadap pengguna jasa yang terdampak, Bandara Internasional Juanda telah memberikan kompensasi penyediaan makanan ringan dan minuman bagi penumpang yang mengalami penyesuaian perjalanan.

Selain itu, personel Airport Security, Terminal Inspector, dan Customer Service disiagakan di area terminal untuk memastikan pelayanan kepada penumpang terdampak tetap berjalan dengan baik, serta kebutuhan dan informasi yang diperlukan dapat diberikan secara maksimal.

"Kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul dan mengucapkan terima kasih atas pengertian serta kerja sama seluruh pengguna jasa," ucapnya.

Editor: Kuswandi
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
KAI: Perjalanan KA Daop 1 Jakarta masih lancar meski ada sebaran abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau - Image
Nasional

KAI: Perjalanan KA Daop 1 Jakarta masih lancar meski ada sebaran abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau

Minggu, 6 September 2026 | 16.19 WIB

Badan Geologi Kementerian ESDM Pastikan Erupsi Gunung Anak Krakatau Tak Berpotensi Tsunami - Image
Nasional

Badan Geologi Kementerian ESDM Pastikan Erupsi Gunung Anak Krakatau Tak Berpotensi Tsunami

Minggu, 6 September 2026 | 16.11 WIB

Gunung Anak Krakatau Erupsi, ASDP Terus Pantau Situasi Terkini - Image
Berita Daerah

Gunung Anak Krakatau Erupsi, ASDP Terus Pantau Situasi Terkini

Minggu, 6 September 2026 | 15.31 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda - Image
1

Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda

2

Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!

3

Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang

4

Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin

5

Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung

6

Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan

7

Santri Cilik Tegur Bacaan Alquran Nusron Wahid: Ayat Alquran Jangan Diacak-acak!

8

Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin

9

Prediksi Skor Brentford vs Sunderland di Liga Inggris: The Bees Berpeluang Gasak Tim Tamu!

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore