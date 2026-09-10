Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Syahrul Yunizar
Kamis, 10 September 2026 | 20.58 WIB

Polda Metro Jaya Janji Tindak Tegas Penimbun Masker yang Mainkan Harga

Momen anggota Dirlantas Polda Metro saat membagikan masker ke pengemudi Ojek Online. (Polda Metro Jaya) - Image

Momen anggota Dirlantas Polda Metro saat membagikan masker ke pengemudi Ojek Online. (Polda Metro Jaya)

JawaPos.com - Polda Metro Jaya menurunkan tim untuk memastikan tidak ada penimbunan stok dan permainan harga masker di wilayah hukumnya.

Bila terjadi, Polda Metro Jaya menjanjikan pelaku bakal ditindak melalui proses hukum pidana.

Langkah itu menjawab kKeluhan masyarakat di Jabodetabek soal harga masker yang naik signifikan di tengah erupsi Gunung Anak Krakatau

Kasubdit Indag Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Muhammad Ardila Amry menjelaskan, pihaknya turun tangan karena mendapat informasi harga masker naik signifikan.

Selain harga yang tinggi, sejumlah warga merasa kesulitan mendapatkan masker di pasaran.

”Kami terus melakukan pengecekan untuk memastikan kebutuhan masker masyarakat tetap tersedia dan harga berjalan secara wajar,” kata Ardila kepada awak media pada Kamis (10/9).

Berdasar hasil pemantauan sejauh ini, dia memastikan bahwa stok masker masih tersedia dalam jumlah cukup.

Meski diakui ada penurunan persediaan karena meningkatnya pembelian beberapa hari belakangan, masyarakat tidak perlu khawatir.

Dia menyebut, produsen masker kini meningkatkan jumlah produksi untuk mengimbangi pembeli.

Kepada para penjual masker, baik perorangan maupun perusahaan, dia mengingatkan agar tidak menimbun barang tersebut.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Geram Harga Masker Melonjak Drastis, Nana Mirdad: Nggak Berperikemanusiaan - Image
Entertainment

Geram Harga Masker Melonjak Drastis, Nana Mirdad: Nggak Berperikemanusiaan

Selasa, 8 September 2026 | 00.22 WIB

Ditlantas Polda Metro Jaya Bagikan 10.000 Masker kepada Wajib Pajak di Samsat - Image
Jabodetabek

Ditlantas Polda Metro Jaya Bagikan 10.000 Masker kepada Wajib Pajak di Samsat

Selasa, 8 September 2026 | 00.14 WIB

Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau Menyebar, Polres Bogor Bagikan Masker ke Warga - Image
Jabodetabek

Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau Menyebar, Polres Bogor Bagikan Masker ke Warga

Selasa, 8 September 2026 | 00.08 WIB

Terpopuler

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar - Image
1

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

2

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

3

Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti

4

Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP

5

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

6

Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri

7

Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung

8

Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang

9

Prediksi Skor Crystal Palace vs Middlesbrough di Carabao Cup: The Boro Siap Permalukan Tuan Rumah

10

Polisi Sebut Human Error Dibalik Kecelakaan Maut BYD M6 yang Tewaskan Sekeluarga di Kembangan Jakbar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore