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Jumat, 11 September 2026 | 20.52 WIB

Polda Metro Jaya Gelar Doa Bersama untuk 5 Jurnalis yang Hilang saat Meliput Erupsi Anak Krakatau

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto (kanan) dan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin. (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com) - Image

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto (kanan) dan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin. (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)

JawaPos.com - Polda Metro Jaya menggelar doa bersama untuk 5 jurnalis yang belum ditemukan saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau di Banten.jab

Doa digelar bersama dengan puluhan rekan jurnalis yang tergabung dalam Forum Wartawan Polri (FWP), dan ratusan personel Polda Metro Jaya.

Doa bersama diawali dengan salat Jumat berjamaah di Aula Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan.

"Ini kegiatan kita salat Jumat, doa bersama diinisiasi oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto di lokasi, Jumat (13/9).

Budi menyampaikan, melalui doa bersama ini diharapkan para korban dan kru kapal bisa segera ditemukan.

"Kita sama-sama mendoakan semoga 8 orang di mana 5 di antaranya adalah rekan-rekan jurnalis, 3 awak kapal, semoga segera ditemukan dalam kondisi selamat," imbuhnya.

Dalam kesempatan sama, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin berharap seluruh korban berhasil selamat, dan kembali ke keluarga masing-masing.

"Harapan kita semuanya, saudara-saudara kita yang saat ini belum ditemukan bisa segera ditemukan dalam keadaan yang selamat dan sehat," kata Iman.

Doa juga ditujukan bagi keluarga para korban agar diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menanti kepastian kondisi keluarganya yang belum ditemukan.

Editor: Sabik Aji Taufan
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