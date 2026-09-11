Hari ke-4 Pencarian 5 Jurnalis di Selat Sunda, Tim SAR Kembali Perluas Area Operasi

Tim SAR Gabungan melakukan pencarian 5 wartawan atau jurnalis yang hilang saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. (Istimewa)
JawaPos.com - Tim SAR Gabungan kembali memperluas area pencarian 5 jurnalis dan 3 kru speedboat hilang kontak di Perairan Selat Sunda. Dalam operasi SAR hari keempat pada Jumat (11/9), area pencarian diperluas menjadi 4 sektor utama dan 1 sektor khusus. Luas total area pencarian sekitar 3.243,7 nautical mile persegi.
Beberapa alut dikerahkan dalam operasi SAR tersebut terdiri atas KN SAR Tetuka 247, KN SAR Basudewa, KRI Leuser, KRI Karambit, KRI Lepu, KP Sanjaya, KP Hayabusa, KAL Anyer, KAL Pahawang, RIB 02 Banten, RIB 02 Lampung, RBB Pulau Peucang, dan TB Gunung Santri.
Tidak hanya itu, Tim SAR turut menurunkan 2 unit drone thermal serta berbagai sarana darat dan pendukung lainnya. Menurut Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Banten Al Amrad, perluasan area pencarian dilakukan berdasar hasil evaluasi operasi sebelumnya dan perkembangan situasi di lapangan.
”Memasuki hari keempat, kami memperluas area pencarian dengan membagi wilayah menjadi beberapa sektor, termasuk sektor khusus di sekitar lokasi yang menjadi perhatian,” kata dia kepada awak media.
Al Amrad memastikan bahwa seluruh unsur dan sarana yang tersedia dioptimalkan untuk menemukan 8 orang yang masih dalam pencarian. Berdasar laporan, kondisi cuaca di wilayah operasi diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian angin bergerak dari arah tenggara hingga selatan berkecepatan 10–20 knot dengan tinggi gelombang berkisar 0,5–2,5 meter.
”Kami tetap mempertimbangkan faktor keselamatan dalam setiap pergerakan tim. Kondisi cuaca dan gelombang terus kami monitor, sementara pencarian dilakukan secara terkoordinasi dan maksimal di seluruh sektor yang telah ditentukan,” tegasnya.
Sebanyak 8 korban yang masih dicari terdiri atas Warta (55), kapten kapal; Surakman (60), ABK; dan Heriyanto (49), guide. Kemudian M. Bagus Khoirunnas (28), jurnalis Antara; Ari Basuki (52), jurnalis Merdeka; Yudhis, jurnalis iNews; Daus (42), jurnalis Anadolu; dan Donal, jurnalis freelance.
”Kami berharap perluasan area dan penambahan kekuatan unsur pencarian ini dapat memberikan titik terang,” harapnya.
Al Amrad memastikan, operasi SAR yang dilakukan oleh Tim Gabungan dilakukan dengan terus melaksanakan penyisiran sesuai sektor yang sudah ditentukan. Tujuannya untuk mengoptimalkan seluruh unsur dan sarana yang tersedia serta tetap mengutamakan keselamatan petugas di lapangan.
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