Tragis! Kebakaran Rumah 2 Lantai di Surabaya Tewaskan Balita 4 Tahun 

JawaPos.com - Seorang balita berusia 4 tahun di Surabaya tewas dalam insiden kebakaran hebat yang menghanguskan rumah dua lantai di Jalan Petemon Timur No.50, Kelurahan Kupang Krajan, Kecamatan Sawahan, Senin (22/6).

Korban berinsial KKS, 4 tahun, perempuan. Insiden tragis tersebut dikonfirmasi Kepala Bidang (Kabid) Pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya, M Rokhim.

"Kami menerima laporan adanya insiden kebakaran rumah di Patemon dari warga pada pukul 14.17 WIB. Usai menerima laporan, petugas dari Unit Tempur Pos Grudo langsung meluncur ke TKP," ucapnya, Senin (22/6).

Tak sampai 10 menit, petugas tiba di lokasi pukul 14.22 WIB. Petugas berjibaku memadamkan kobaran si jago merah yang melahap bangunan dua lantai tersebut. Api pokok berhasil dipadamkan pukul 14.35 WIB.

"Pembasahan selesai dan dinyatakan kondusif pukul 16.15 WIB. Ketika petugas tiba di TKK kondisi api sudah besar, yang terbakar hanya di lantai 2. Penyebab kebakaran belum diketahui pasti," imbuhnya.

Rokhim menuturkan pihaknya mengerahkan 10 unit tempur dan 5 unit rescue untuk menangani insiden kebakaran ini, di antaranya 2 Unit Tempur Pos Grudo, 2 Unit Tempur Pos Pakis TVRI.