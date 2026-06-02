Tragis! Kebakaran Rumah 2 Lantai di Surabaya Tewaskan Balita 4 Tahun 

Petugas Damkar berjibaku memadamkan kobaran api yang menghanguskan rumah 2 lantai di Patemon, Surabaya. Insiden ini menewaskan balita 4 tahun. (Dokumentasi DPKP Surabaya)
JawaPos.com - Seorang balita berusia 4 tahun di Surabaya tewas dalam insiden kebakaran hebat yang menghanguskan rumah dua lantai di Jalan Petemon Timur No.50, Kelurahan Kupang Krajan, Kecamatan Sawahan, Senin (22/6).
Korban berinsial KKS, 4 tahun, perempuan. Insiden tragis tersebut dikonfirmasi Kepala Bidang (Kabid) Pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya, M Rokhim.
"Kami menerima laporan adanya insiden kebakaran rumah di Patemon dari warga pada pukul 14.17 WIB. Usai menerima laporan, petugas dari Unit Tempur Pos Grudo langsung meluncur ke TKP," ucapnya, Senin (22/6).
Tak sampai 10 menit, petugas tiba di lokasi pukul 14.22 WIB. Petugas berjibaku memadamkan kobaran si jago merah yang melahap bangunan dua lantai tersebut. Api pokok berhasil dipadamkan pukul 14.35 WIB.
"Pembasahan selesai dan dinyatakan kondusif pukul 16.15 WIB. Ketika petugas tiba di TKK kondisi api sudah besar, yang terbakar hanya di lantai 2. Penyebab kebakaran belum diketahui pasti," imbuhnya.
Rokhim menuturkan pihaknya mengerahkan 10 unit tempur dan 5 unit rescue untuk menangani insiden kebakaran ini, di antaranya 2 Unit Tempur Pos Grudo, 2 Unit Tempur Pos Pakis TVRI.
Kemudian 1 Unit Tempur Poskotis Joyoboyo, 2 Unit Tempur Rayon 1 Pasar Turi, 1 Unit Tempur Rayon 5 Margomulyo, 1 Unit Tempur Rayon 4 Wiyung, 1 Unit Tempur Pos Menur, dan 5 Unit Rescue.
Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites
Prediksi Skor Uruguay vs Tanjung Verde di Piala Dunia 2026: Kecerdikan Marcelo Bielsa Hadapi Blue Sharks
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Laga Hidup-Mati, Siapa Bertahan dari Jurang Eliminasi?
Prediksi Skor Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Kevin de Bruyne Jadi Pembeda Ladeni Perlawanan Team Melli
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J
Prediksi Skor Spanyol vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: La Roja Wajib Menang Demi Lolos ke 32 Besar
Prediksi Skor Argentina vs Austria di Piala Dunia 2026: Menantikan Sihir Lionel Messi Hadapi Das Team
Prediksi Skor Prancis vs Irak di Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Siap Mengamuk Kalahkan Singa Mesopotamia
Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan
Prediksi Susunan Pemain Timnas Jepang vs Tunisia: Hiroki Ito Sudah Kantongi Kekuatan Lawan!