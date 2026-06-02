Diduga Korsleting Listrik, Kebakaran 250 Rumah di Kemayoran Gempol Berdampak pada 620 Jiwa

Kondisi terkini pasca kebakaran hebat melanda kawasan permukiman padat penduduk di Jalan Kemayoran Gempol, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Senin (1/6) malam. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)
JawaPos.com - Kebakaran hebat melanda kawasan permukiman padat penduduk di Jalan Kemayoran Gempol, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Senin (1/6) malam. Kebakaran ini diduga disebabkan oleh adanya korsleting listrik di salah satu rumah warga. Total sebanyak 250 rumah semi permanen hangus terbakar.
Petugas pemadam kebakaran (Damkar) membutuhkan waktu lebih dari tujuh jam untuk benar-benar menjinakkan si jago merah di lokasi kejadian yang berada di dekat Masjid Jami Al-Ihsan tersebut.
Kronologi Kebakaran Rumah di Kemayoran
Berdasarkan laporan resmi dari Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Pusat, kebakaran rumah di Kemayoran ini bermula sekitar pukul 20.55 WIB. Kobaran api dilaporkan pertama kali muncul dari salah satu rumah warga.
"Awal mula ketika rumah Pak Darmansyah dari RT 14, RW 04 tiba-tiba mengeluarkan api, lalu seketika redkar mengambil apar di pos RW dan sesampainya di rumah pak Darmansyah sudah mengenai bahan-bahan yang mudah terbakar sehingga api cepat menyebar ke rumah-rumah yang lain," ujar Kepala Sudin Gulkarmat Jakarta Pusat, Syarifudin, Selasa (2/6).
Dikarenakan bangunan rumah semi permanen (terbuat dari kayu) menyebabkan terjadi perambatan dengan cepat. Ditambah kondisi angin yang berhembus kencamg sehingga api cepat membesar.
Ratusan Jiwa Kehilangan Tempat Tinggal
Amukan si jago merah ini berdampak sangat luas. Tercatat ada dua RW yang terdampak langsung, yakni RT 12 hingga 16 di wilayah RW 04, serta RT 01 hingga 03 di wilayah RW 05.
Data sementara menunjukkan sekitar 330 Kepala Keluarga (KK) dengan total kurang lebih 620 jiwa terpaksa kehilangan tempat tinggal mereka dalam sekejap.
Untuk taksiran kerugian materiil serta luas total area yang terbakar, pihak pemadam kebakaran menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Saat ini, area lokasi kebakaran masih dalam proses penyelidikan oleh Tim INAFIS Polri.
