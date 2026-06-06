Ruang Karyawan di Al Hidayah Tower Makkah Kebakaran, Jamaah Haji Indonesia Dipastikan Aman

Jamaah Haji Indonesia keluar melalui tangga darurat saat evakuasi efek insiden kebakaran di ruang karyawan kompleks Al Hidayah Tower Makkah, Jumat (5/6) petang. (Media Center Haji 2026)
JawaPos.com – Kepulan asap dari arah bawah kompleks tower Al Hidayah, Makkah, sempat membuat jamaah haji Indonesia dievakuasi.
Namun, situasi bisa segera dikendalikan begitu pemadam kebakaran tiba. Tak ada jamaah haji Indonesia yang terluka.
Salah seorang saksi mata, Muhammad Rusmadi, menjelaskan bahwa dari tempatnya berdiri, asap memang tampak mengepul dari arah bawah.
“Saat itu saya memang sedang bertamu di Al Hidayah Lantai 18,” terangnya, Sabtu (6/6).
Menurut dia, petugas hotel langsung bergerak cepat. Mereka langsung membantu evakuasi para penghuni tower.
“Mereka gercep banget. Jamaah-jamaah lansia itu langsung dikasih kode untuk digendong. Mereka gendong dari lantai 18 pakai tangga darurat,” lanjutnya.
Tak berapa lama, pemadam kebakaran datang dan langsung melokalisir sumber asap. Dalam waktu singkat, insiden teratasi.
Sementara itu, Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH 2026 Ihsan Faisal menjelaskan, insiden kebakaran itu tidak terjadi di tower tempat jamaah haji tinggal. “Kejadiannya tepatnya di jam 18.00,” terangnya, Sabtu (6/6).
Melainkan di sebuah ruangan karyawan di depan tower 7. Dari hasil penelusuran PPIH Arab Saudi Sektor 10, kebakaran diduga bermula dari aktivitas mengisi ulang baterai skuter Listrik.
“Mungkin overheat kemudian si baterai tersebut meledak sehingga sampai keluar api dan membakar di barang-barang yang ada di kamar tersebut,” lanjutnya.
Breaking News! Rival Veda Ega Pratama Didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026
Veda Ega Pratama Kudeta Peringkat Pertama! Update Klasemen Rookie of The Year Moto3 2026 Usai Brian Uriarte Didiskualifikasi
3 Bintang Baru Sudah Deal! Persebaya Surabaya Siapkan Misi Besar Bernardo Tavares di Musim 100 Tahun
Breaking News! Veda Ega Pratama Naik ke Peringkat 3 Moto3 2026 Usai Diskualifikasi Adrian Fernandez
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Sony Sonjaya Akan Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator Kasus MBG, Janjikan Buka Nama-Nama Besar
Kronologi Lengkap Diskualifikasi Adrian Fernandez di Moto3 2026, Veda Ega Pratama Naik ke Posisi Tiga Klasemen
Surat Satir Sony Sanjaya ke Kepala BGN Baru Bikin Heboh, Netizen: Nanik Deyang Cepu ya Pak?
Resmi Jadi Tersangka Korupsi MBG, Sony Sonjaya Kirim Surat Satir ke Kepala BGN Baru: 'Terima Kasih Hadiah Indahnya'
Dikabarkan Deal! Persebaya Surabaya Gaet Lima Pemain Anyar, Empat Legiun Asing dan Satu Striker Lokal