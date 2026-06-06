Ruang Karyawan di Al Hidayah Tower Makkah Kebakaran, Jamaah Haji Indonesia Dipastikan Aman

JawaPos.com – Kepulan asap dari arah bawah kompleks tower Al Hidayah, Makkah, sempat membuat jamaah haji Indonesia dievakuasi.

Namun, situasi bisa segera dikendalikan begitu pemadam kebakaran tiba. Tak ada jamaah haji Indonesia yang terluka.

Salah seorang saksi mata, Muhammad Rusmadi, menjelaskan bahwa dari tempatnya berdiri, asap memang tampak mengepul dari arah bawah.

“Saat itu saya memang sedang bertamu di Al Hidayah Lantai 18,” terangnya, Sabtu (6/6).

Menurut dia, petugas hotel langsung bergerak cepat. Mereka langsung membantu evakuasi para penghuni tower.

“Mereka gercep banget. Jamaah-jamaah lansia itu langsung dikasih kode untuk digendong. Mereka gendong dari lantai 18 pakai tangga darurat,” lanjutnya.

Tak berapa lama, pemadam kebakaran datang dan langsung melokalisir sumber asap. Dalam waktu singkat, insiden teratasi.

Sementara itu, Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH 2026 Ihsan Faisal menjelaskan, insiden kebakaran itu tidak terjadi di tower tempat jamaah haji tinggal. “Kejadiannya tepatnya di jam 18.00,” terangnya, Sabtu (6/6).

Melainkan di sebuah ruangan karyawan di depan tower 7. Dari hasil penelusuran PPIH Arab Saudi Sektor 10, kebakaran diduga bermula dari aktivitas mengisi ulang baterai skuter Listrik.