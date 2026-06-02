3 Orang Terluka Akibat Kebakaran di Kemayoran

Foto udara suasana kebakaran melanda permukiman di Jalan Kemayoran Gempol, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta, Senin (1/6/2026). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/YU
JawaPos.com - Sebanyak tiga orang mengalami luka akibat kebakaran yang menimpa permukiman di kawasan Pasar Jiung Kemayoran, Jakarta Pusat, dan ketiganya kini sudah mendapatkan perawatan di rumah sakit terdekat.
"Ada tiga orang yang mengalami korban luka," kata Kapolsek Kemayoran Kompol Agung Ardiansyah di Jakarta, Selasa (2/6).
Menurut dia, saat ini ketiga korban sudah dirawat di dua rumah sakit berbeda yaitu dua orang di RS Hermina Kemayoran dan satu lainnya dirujuk ke RS Cipto Mangunkusumo.
"Untuk dua korban yaitu Puput dan Dika dirawat di RS Hermina sementara Suparno di RSCM," ujarnya.
Sebelumnya, kebakaran melanda kawasan padat penduduk di Kampung Pasar Jiung, Jalan Kemayoran Gempol, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Senin (1/6/2026) malam sekitar pukul 20.55 WIB.
Dinas Gulkarmat DKI Jakarta mengerahkan 35 unit mobil pemadam dengan 165 personel untuk menjinakkan api yang diduga dipicu oleh korsleting listrik.
Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta Bayu Meghantara memastikan bahwa sumber air di lokasi memadai. "Alhamdulillah sumber air cukup," ujar Bayu.
