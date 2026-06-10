Gelar Karya Mahasiswa UC Surabaya, Memotret yang Terlupakan dan Wajah Budaya yang Dinamis

JawaPos.com – Pernah dengar nama The San Nio? Atau Maria Ulfah Santoso? Meski dua tokoh perempuan itu punya peran tidak kecil, namun dalam lintasan sejarah Indonesia mereka sosok-sosok yang menempati periferi.
The San Nio adalah pejuang yang dijuluki ‘Mulan Indonesia’ karena menyamar sebagai laki-laki bernama Moeksin untuk mengangkat senjata melawan penjajah. Sedang Maria Ulfah Santoso merupakan menteri perempuan pertama Indonesia.
Walau keduanya sudah berpulang, kutipan kedua tokoh tersebut bersama nama lain yang sering luput dalam histori Indonesia dihadirkan dalam bentuk poster pada gelar karya mahasiswa MKWK dan MKI Universitas Ciputra (UC) Surabaya di Tech Space, Integrity Hall, UC Surabaya mulai Senin (8/6) hingga Rabu (10/6).
Selain deretan poster yang berisi kutipan-kutipan sosok-sosok unsung hero, ada juga hasil karya mahasiswa lainnya yang dihadirkan dalam bentuk majalah, film dokumenter, komik strip, tote bag, dan web.
Deretan poster itu merupakan tugas akhir untuk mata kuliah Pancasila. Sedang majalah, film dokumenter, komik strip, tote bag, dan web merupakan proyek final mata kuliah Becoming Indonesia.
“Pameran karya seperti ini sangat menarik dan bermanfaat. Karena melihat hasil yang dipamerkan, membuat yang belum dipamerkan jadi termotivasi,” kata salah satu mahasiswa UC Marvellya Aureline. Kebetulan karya Marvellya ini tidak terpajang dalam pameran kali ini.
Bagi yang karyanya dipamerkan, terselip rasa bangga karena kerja kerasnya diapresiasi. Misalnya saja tote bag karya Karen Patricia Sutikno.
Tote bag kanvas itu bukan sekadar wadah tanpa makna. Di tote bag itu, Karen menuliskan perubahan moda transportasi umum di Surabaya dan pengalaman empirisnya menaiki angkot lin, becak, Suroboyo Bus, dan Wira-Wiri Suroboyo.
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