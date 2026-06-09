Lucunya Kisah Lee Kwang Soo, Kim Woo Bin, dan Doh Kyung Soo EXO di Peternakan, Simak dalamAcara GBRB: Farm Operation!

JawaPos.com – Menghadirkan kelucuan, serial Korea bertajuk GBRB: Farm Operation akan kembali, dengan pemerannya, Lee Kwang Soo, Kim Woo Bin, dan Doh Kyung Soo EXO.

Dilansir dari Soompi, Selasa (9/6), di Pulau Jeju yang indah, GBRB: Farm Operation mengikuti perjalanan mereka tinggal di peternakan, dan akan tayang perdana pada 19 Agustus pukul 20.35. KST.

Dalam awal cuplikan terlihat tim produksi yang memberikan misi selanjutnya kepada trio tersebut, “Kalian telah menanam tanaman.”

Mereka juga akan menanam sayuran, menjalankan kafetaria, dan bahkan pergi ke luar negeri untuk pelatihan guna mendapatkan pengalaman global.

“Bagian terakhir dari teka-teki ini adalah peternakan hewan,” ungkap suara dalam cuplikan acara seru tersebut.

Seketika, mereka merawat sapi perah dan kuda di sebuah peternakan di Jeju, terjun langsung ke dalam cara hidup yang sama sekali berbeda.

Awalnya, Lee Kwang Soo benar-benar terpukau oleh pengalaman tersebut, dan berkata, “Wow, ini terasa luar biasa! Ini sangat menenangkan.”

“Ini baru peternakan sungguhan, inti dari ‘Go Go Farm’,” saat para pemeran menikmati keindahan pedesaan Jeju yang menyejukkan,” ungkapnya,

Namun, fase bulan madu tidak berlangsung lama, saat ketiganya memulai hari mereka sebelum matahari terbit, mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang tak ada habisnya.