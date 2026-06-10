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Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 10 Juni 2026 | 18.52 WIB

Eksklusif! Cerita Nyo Dapat Jersey Timnas Indonesia Nathan Tjoe-A-On, Tak Boleh Dicuci karena Masih “Bau Nathan”

Syailendra Ahmad Budiyanto atau Nyo menunjukkan jersey Nathan Tjoe-A-On yang diterimanya usai laga Timnas Indonesia kontra Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. (Dokumentasi Nyo kepada JawaPos.com) - Image

Syailendra Ahmad Budiyanto atau Nyo menunjukkan jersey Nathan Tjoe-A-On yang diterimanya usai laga Timnas Indonesia kontra Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. (Dokumentasi Nyo kepada JawaPos.com)

JawaPos.com — Perjuangan panjang Syailendra Ahmad Budiyanto atau Nyo akhirnya berbuah manis. Bocah 10 tahun asal Manado yang sejak 2024 berusaha menjadi player escort Timnas Indonesia itu mendapat hadiah spesial berupa jersey Nathan Tjoe-A-On usai laga Timnas Indonesia kontra Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Garuda Cilik asal Manado berusia 10 tahun itu kembali merasakan momen emosional setelah perjuangannya menjadi player escort Timnas Indonesia sejak 2024 akhirnya berbuah pengalaman yang tak terlupakan.

Momen tersebut terjadi setelah Nyo diundang langsung oleh tim media Garuda untuk bertemu idolanya.

Tak hanya mendapat kesempatan berbincang, Nyo juga sempat melakukan video call dengan Nathan sebelum akhirnya bertemu langsung usai pertandingan.

“Jadi kemarin Nyo diundang oleh tim Garuda, yang tim medianya. Terus di situ Nyo interview. Sempat video call dengan Nathan juga. Mau ketemu malamnya sesudah main. Kemudian terjadilah moment tersebut. Singkat saja tapi sangat berkesan bagi Nyo,” ujar Intan, ibunda Nyo, kepada JawaPos.com, Rabu (10/6/2026).

Menurut Intan, Nathan menunjukkan sikap yang sangat ramah kepada putranya. Keramahan itu membuat kesan mendalam bagi Nyo yang sejak lama mengidolakan pemain Timnas Indonesia tersebut.

“Nathannya baik banget, tim Garudanya juga,” katanya.

Bagaimana Perasaan Nyo Setelah Bertemu Nathan Tjoe-A-On?

Pertemuan langsung dengan Nathan ternyata membuat Nyo kembali larut dalam emosi. Bocah asal Manado itu bahkan masih sulit melupakan setiap detail yang terjadi saat bertemu sang idola.

Menurut cerita yang disampaikan kepada ibunya, Nyo sempat gemetar dan kehilangan kata-kata ketika berinteraksi langsung dengan Nathan.

Perasaan haru yang begitu besar membuatnya benar-benar tidak menyangka bisa berada sedekat itu dengan pemain Timnas Indonesia.

Editor: Hendra
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