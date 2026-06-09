Thomas Tuchel Ciptakan Persaingan di Lini Depan Timnas Inggris, Anthony Gordon dan Marcus Rashford Berebut Satu Posisi

Anthony Gordon dan Marcus Rashford (kiri) bersaing memperebutkan satu tempat di lini depan The Three Lions. (ig @balbusports)
JawaPos.com - Thomas Tuchel tampaknya tidak ingin ada pemain yang merasa aman di skuad timnas Inggris jelang Piala Dunia 2026. Sang pelatih membangun persaingan di hampir setiap posisi, termasuk di sektor sayap kiri yang kini menjadi arena duel antara Anthony Gordon dan Marcus Rashford.
Situasi itu semakin menarik setelah kepindahan mengejutkan Anthony Gordon dari Newcastle United ke Barcelona pada bursa transfer musim panas ini. Transfer tersebut bukan hanya menjadi sorotan di level klub, tetapi juga menciptakan dinamika baru di timnas Inggris.
Melansir The Guardian, Thomas Tuchel bahkan melihat sisi positif dari langkah besar yang diambil Anthony Gordon. “Ini luar biasa,” kata Tuchel.
“Ini perjalanan yang menyenangkan bagi saya untuk menonton pertandingan. Saya hanya bisa mendorong orang untuk pergi ke tempat-tempat yang indah," lanjut dia.
Kondisi menjadi semakin unik karena Rashford baru saja menjalani musim yang cukup sukses sebagai pemain pinjaman Barcelona dari Manchester United. Penyerang berusia 28 tahun itu berharap bisa menetap secara permanen di Camp Nou.
Namun di tengah negosiasi yang belum tuntas, Barcelona justru mengeluarkan dana besar untuk merekrut Gordon. Ketika ditanya mengenai situasi tersebut, Tuchel hanya tersenyum.
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“Ini sedikit unik. Mari kita lihat apa yang diputuskan Barcelona dan apa yang diputuskan Marcus,” kata Thomas Tuchel.
Di luar urusan transfer, Tuchel justru menikmati dampak kompetitif yang tercipta. Baginya, semakin ketat persaingan, semakin baik pula kualitas skuad Inggris.
Sejak menangani Inggris, Tuchel berulang kali menekankan pentingnya kejelasan posisi. Da tidak ingin memaksakan banyak pemain bintang bermain di area yang bukan peran terbaik mereka.
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