Pemkot Surabaya Beri Promo Tarif Parkir Digital Rp 733 Selama HJKS

JawaPos.com–Pemerintah Kota Surabaya berkolaborasi dengan Bank Indonesia menghadirkan promo tarif parkir digital sebesar Rp 733 di puluhan titik strategis kota selama 9-16 Mei 2026 dalam rangka memperingati Hari Jadi Ke-733 Kota Surabaya (HJKS).

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Trio Wahyu Bowo mengatakan, program tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat budaya transaksi nontunai. Sekaligus mempermudah masyarakat menikmati layanan parkir yang lebih praktis, cepat, dan tertib selama perayaan HJKS.

”Melalui momentum Hari Jadi Kota Surabaya kami ingin menghadirkan pelayanan yang semakin mudah dan modern bagi masyarakat. Cukup membayar Rp 733 menggunakan QRIS, masyarakat sudah dapat menikmati layanan parkir di sejumlah titik yang telah ditentukan,” kata Trio seperti dilansir dari Antara.

Dia menjelaskan, promo tersebut berlaku untuk layanan parkir di Tempat Khusus Parkir (TKP), Tepi Jalan Umum (TJU), hingga parkir valet. Khusus lokasi parkir progresif, tarif Rp733 hanya berlaku untuk dua jam pertama. Setelah itu, tarif akan mengikuti ketentuan progresif di masing-masing lokasi.

”Ini bukan sekadar promo tarif murah, tetapi juga bagian dari edukasi penggunaan transaksi digital agar masyarakat semakin terbiasa menggunakan pembayaran non tunai yang aman dan efisien,” ujar Trio Wahyu Bowo.

Lokasi Tempat Khusus Parkir yang menerapkan promo tarif Rp 733 meliputi Convention Hall, Gedung Balai Pemuda, Hitech Mall, Lapangan Hockey, Lapangan Thor, Mangrove Gunung Anyar, Park and Ride Adityawarman, Park and Ride Arif Rahman Hakim, Park and Ride Genteng Kali, Park and Ride Kertajaya.

Selain itu, Park and Ride Mayjend Sungkono, Parkir Bus Wisata Religi Ampel, Pasar Karah, Pasar Tambangan, RSUD Eka Chandrarini, Siola Gedung, Taman Harmoni, Taman Prestasi, THP Kenjeran Utara dan Selatan, UPTSA Timur, Wisata Taman Bulak, Wisata Tugu Pahlawan, Event Gedung Wanita Kalibokor, Event SUBEC (Surabaya Expo Center), hingga Event Gelora Bung Tomo.

Sementara untuk lokasi parkir Tepi Jalan Umum, promo berlaku di Jalan Sedap Malam, Jalan Jimerto, Jalan Taman Bungkul, Jalan Serayu, dan Jalan Progo. Adapun layanan parkir valet dengan tarif Rp 733 tersedia di kawasan Tunjungan.