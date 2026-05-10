13 Nasi Uduk Legendaris di Surabaya yang Terkenal Enak dan Wajib Masuk Wishlist Kuliner Saat Berkunjung di Kota Pahlawan

Ilustrasi nasi uduk di Surabaya. (Freepik/ ikarahma)
JawaPos.Com - Surabaya dikenal sebagai surganya kuliner dengan beragam pilihan makanan yang selalu berhasil memanjakan lidah, mulai dari rawon, lontong balap, sate klopo, hingga tahu campur yang melegenda.
Namun bagi pecinta nasi gurih dengan lauk lengkap, nasi uduk juga menjadi salah satu kuliner yang layak masuk daftar incaran saat menjelajahi Kota Pahlawan.
Sajian nasi yang dimasak menggunakan santan dan rempah-rempah pilihan ini menghadirkan rasa gurih yang khas, semakin nikmat saat dipadukan dengan ayam goreng, telur balado, bihun, tempe orek, sambal pedas, hingga kerupuk renyah yang membuat setiap suapan terasa memuaskan.
Menariknya, sejumlah tempat makan nasi uduk di Surabaya sudah memiliki pelanggan setia karena cita rasa yang konsisten dari tahun ke tahun.
Ada yang terkenal sebagai spot sarapan favorit warga lokal, ada pula yang menjadi andalan untuk makan malam karena porsinya yang mengenyangkan dan pilihan lauk yang lengkap.
Perpaduan cita rasa khas Nusantara dengan sentuhan lokal membuat nasi uduk di Surabaya punya daya tarik tersendiri yang patut dicoba.
Bagi Anda yang sedang mencari kuliner nasi uduk enak di Surabaya, daftar ini layak masuk wishlist wisata makan berikutnya.
Dilansir dari Google Maps, inilah tiga belas nasi uduk legendaris di Surabaya yang wajib dicoba saat berkunjung ke Kota Pahlawan.
1. Nasi Uduk Bu Rudy
Nasi Uduk Bu Rudy menjadi salah satu nama yang cukup populer di kalangan pecinta kuliner Surabaya karena menawarkan nasi uduk dengan rasa gurih yang khas dan pilihan lauk yang sangat lengkap.
Tempat makan ini dikenal memiliki nasi yang pulen dengan aroma santan yang harum sehingga terasa nikmat bahkan tanpa tambahan lauk sekalipun.
Perpaduan bumbu rempah pada nasi membuat cita rasanya terasa lebih kaya dan menggugah selera sejak suapan pertama.
Pilihan lauk di tempat ini juga menjadi daya tarik utama. Mulai dari ayam goreng berbumbu, telur balado, empal empuk, bihun goreng, tempe orek, tahu goreng, hingga sambal khas yang pedas gurih tersedia sebagai pelengkap.
Sambalnya memiliki rasa yang cukup kuat dan cocok dipadukan dengan nasi hangat serta lauk apa saja.
Banyak pelanggan menyukai kombinasi rasa gurih nasi dengan lauk berbumbu yang membuat makan terasa sangat memuaskan.
