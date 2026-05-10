Rekomendasi Playground Terbaik di Surabaya yang Bikin Anak Betah, Orang Tua Ikut Ceria

JawaPos.com – Surabaya memiliki banyak playground terbaik yang tidak hanya menghibur anak, tetapi juga dirancang untuk mendukung tumbuh kembang mereka.

Berbagai wahana hadir dengan konsep edukatif yang memadukan kesenangan bermain dengan pembelajaran nilai-nilai kehidupan sejak dini.

Orang tua pun bisa ikut menikmati suasana karena fasilitas di setiap venue dirancang nyaman untuk seluruh anggota keluarga.

Dilansir dari laman Traveloka dan Kementerian Pariwisata pada Sabtu (9/5), berikut enam rekomendasi playground terbaik di Surabaya.

1. Kidzooona Galaxy Mall 1

Kidzooona yang berlokasi di Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No.178, Mulyorejo, Galaxy Mall 1, menghadirkan konsep Mini City di mana anak bisa bermain peran sebagai pelayan restoran, penjual es krim, petugas pemadam kebakaran, hingga dokter lengkap dengan peralatannya.

Tersedia juga kolam bola dengan seluncuran yang bermanfaat untuk melatih kemampuan motorik anak, serta Toys Corner yang berisi permainan edukatif seperti Magnetic Blocks Building, Wooden Puzzle, dan Wooden Brick.

Playground ini buka setiap hari mulai pukul 10.00 hingga 22.00 WIB dengan harga tiket mulai dari Rp48.000.

2. Timezone Play N Learn Galaxy Mall 3