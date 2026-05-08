Selama April 2026, KAI Daop 8 Surabaya Layani Hampir 1 Juta Penumpang

KAI Daop 8 Surabaya melayani hampir 1 juta penumpang selama April 2026. (Humas KAI Daop 8 Surabaya)
JawaPos.com - Kereta Api masih menjadi transportasi publik yang diminati masyarakat untuk mobilitas. Terbukti di Daop 8 Surabaya, KAI mencatat hampir satu juta orang menggunakan kereta selama April 2026.
Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono mengatakan capaian ini mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap kereta api sebagai moda transportasi yang aman, nyaman, dan andal.
"PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya mencatat kinerja layanan penumpang yang positif selama April 2026 dengan melayani sebanyak 999.225 pelanggan," ujar Mahendro di Surabaya, Jumat (8/5).
Dari jumlah tersebut, sebanyak 509.089 penumpang berangkat dari stasiun-stasiun di wilayah Daop 8 Surabaya, sementara 490.136 penumpang tiba di berbagai stasiun wilayah yang sama.
"Angka ini menegaskan peran strategis KAI Daop 8 Surabaya dalam mendukung mobilitas masyarakat untuk beragam kebutuhan, mulai dari perjalanan bisnis, wisata, hingga silaturahmi," imbuhnya.
Stasiun Surabaya Gubeng menjadi favorit masyarakat selama periode April 2026. Tercatat sebanyak 150.862 penumpang naik dan 146.795 penumpang tiba di stasiun tersebut. Di Stasiun Surabaya Pasarturi dan Stasiun Malang.
“Kami terus berkomitmen memberikan pengalaman perjalanan yang menyenangkan bagi pelanggan. Kepercayaan masyarakat ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan,” ucap Mahendro.
KAI Daop 8 Surabaya terus melakukan pembaruan layanan dengan menghadirkan berbagai inovasi dan peningkatan fasilitas di stasiun maupun kereta. Upaya tersebut dilakukan untuk mendukung terciptanya transportasi yang modern, efisien, dan ramah.
"Dengan layanan yang profesional dan berorientasi pada kebutuhan pelanggan, KAI Daop 8 Surabaya optimistis dapat terus menghadirkan rasa aman, nyaman, dan berkesan di setiap perjalanan," pungkasnya.
