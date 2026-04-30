Libur Panjang May Day 2026, 117 Ribu Penumpang Padati Stasiun di Daop 8 Surabaya

JawaPos.com - Sehari menjelang long weekend peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 1 Mei 2026, stasiun-stasiun di wilayah Daerah Operasional (Daop) 8 Surabaya mulai dipadati ribuan penumpang.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono mencatat adanya lonjakan signifikan pada volume pemesanan tiket kereta api jarak jauh menjelang Hari Buruh Internasional 2026.

Berdasarkan data volume penumpang hari ini, Kamis (30/4), Mahendro menyebut sebanyak 32.134 penumpang diprediksi memadati stasiun-stasiun di wilayah Daop 8 Surabaya, baik penumpang naik maupun turun.

"Rinciannya 17.952 penumpang naik dan 14.182 penumpang turun. Angka ini diperkirakan masih akan terus meningkat seiring berlangsungnya jadwal keberangkatan dan kedatangan kereta api hingga malam hari," tuturnya, Kamis (30/4).

Sementara dadi data komulatif long weekend May Day, mulai 30 April sampai dengan 4 Mei 2026, KAI Daop 8 Surabaya akan melayani sebanyak 117.059 penumpang, terdiri dari 56.245 naik dan 60.814 turun.

"Tujuan perjalanan favorit masih didominasi kota-kota besar, seperti Yogyakarta, Semarang, Jakarta, Bandung, dan Banyuwangi. Kami memperkirakan lonjakan ini akan terus berlangsung hingga akhir pekan," imbuhnya.

Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, KAI Daop 8 Surabaya menyiapkan sejumlah strategi, seperti mengoptimalkan rangkaian kereta, meningkatkan layanan di stasiun, serta menambah personel di berbagai titik pelayanan.

KAI memastikan seluruh fasilitas stasiun berada dalam kondisi optimal, mulai dari ruang tunggu, sistem informasi perjalanan, hingga kebersihan area, demi memberikan kenyamanan maksimal bagi pelanggan selama berada di stasiun.

KAI Daop 8 Surabaya mengimbau penumpang untuk datang lebih awal dari jadwal keberangkatan, mematuhi aturan yang berlaku, menjaga barang bawaan dan mengikuti arahan petugas di lapangan.