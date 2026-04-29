KAI Daop 8 Surabaya Kembali Batalkan 5 Perjalanan KA Imbas Tabrakan KRL-Argo Bromo

JawaPos.com-Dua hari setelah insiden tabrakan antara KRL dan KA Argo Bromo Anggrek di kawasan Stasiun Bekasi Timur, Senin malam (27/4), operasional perjalanan kereta api belum sepenuhnya pulih.

Di Daerah Operasional (Daop) 8 Surabaya, KAI kembali membatalkan 5 perjalanan kereta yang dijadwalkan berangkat pada Rabu pagi (29/4). Ini berdasarkan data yang diterima JawaPos.com per pukul 08.30 WIB.

5 perjalanan tersebut, yakni KA (263) Ambarawa Ekspres relasi Surabaya Pasarturi - Semarang Poncol, KA (251B) Jayakarta relasi Surabaya Gubeng - Pasar Senen, KA (245B) Majapahit relasi Malang - Pasar Senen.

Kemudian KA (65F) Arjuno Ekspres relasi Surabaya Gubeng - Malang, dan KA (66F) Arjuno Ekspres relaso Malang - Surabaya Gubeng. Kabar ini disampaikan Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono.

“Kami menyampaikan permohonan maaf atas pembatalan perjalanan 5 KA di wilayah Daop 8 Surabaya pada 29 April 2026," tutur Mahendro dalam keterangan yang diterima JawaPos.com, Rabu (29/4).

Pihaknya memahami bahwa pembatalan KA akan berdampak pada rencana perjalanan penumpang. Namun, langkah ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan sebagai prioritas utama.

"KAI Daop 8 Surabaya mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, dan keandalan layanan. KAI memastikan seluruh hak penumpang tetap terpenuhi melalui kebijakan pengembalian bea secara penuh,” imbuhnya.