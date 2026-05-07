Pentas Budaya dan Tausiyah Gus Iqdam di Jepang Dihadiri Seribuan WNI

JawaPos.com–Sekitar 1.500 warga negara Indonesia (WNI) menghadiri pentas seni dan budaya Indonesia. Acara di Ichikawa City Cultural Hall, Jepang, itu dirangkaikan dengan tausiyah Gus Iqdam.

CEO Maha-Job selaku penyelenggara, Mahmudi Fukumoto mengatakan, kegiatan tersebut menjadi ruang kebersamaan bagi WNI di Jepang. Sekaligus bentuk kepedulian terhadap kebutuhan sosial dan kultural para pekerja migran.

”Sekitar 1.500 peserta menunjukkan bahwa kebutuhan untuk berkumpul, saling terhubung, dan mendapatkan ruang seperti ini memang sangat besar,” ujar Mahmudi dilansir dari Antara.

Acara tersebut dibuka dengan penampilan Tari Piring dan Tari Kecak yang menampilkan kekayaan budaya Nusantara. Selain itu ditampilkan juga pertunjukan kolaborasi musik tradisional Jepang taiko dengan hadroh.

Dalam sesi edukasi, pihak kepolisian Jepang memberikan sosialisasi terkait aturan dan kehidupan bagi warga negara asing di Jepang, yang juga dihadiri perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo.

”Kami berharap masyarakat Indonesia di Jepang dapat hidup aman, tertib, dan saling mendukung satu sama lain,” ujar Mahmudi.

Puncak acara diisi tausiyah Gus Iqdam yang mendapat sambutan hangat dari para peserta. Salah satu momen yang menarik perhatian adalah prosesi pengucapan dua kalimat syahadat yang berlangsung di hadapan jamaah.

Setelah tausiyah, kegiatan dilanjutkan dengan lelang dua jaket dan satu sorban milik Gus Iqdam yang berhasil mengumpulkan dana sekitar Rp 40 juta. Acara kemudian ditutup dengan doa bersama.