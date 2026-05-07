BNI Hadirkan Fitur Life Goals di wondr, Bantu Nasabah Siapkan Dana Haji Lebih Terarah

JawaPos.com - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menghadirkan fitur Life Goals pada aplikasi wondr by BNI untuk membantu nasabah merencanakan kebutuhan keuangan jangka panjang, termasuk mempersiapkan dana ibadah haji secara lebih terstruktur dan terarah.

Fitur tersebut memungkinkan nasabah menetapkan target tabungan sesuai tujuan keuangan tertentu, seperti 'Tabungan Haji', lengkap dengan pengaturan nominal setoran rutin dan jangka waktu yang disesuaikan dengan kemampuan finansial masing-masing.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, inovasi ini merupakan bagian dari komitmen perseroan dalam menghadirkan solusi keuangan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam mempersiapkan ibadah haji yang membutuhkan perencanaan matang.

"Melalui fitur Life Goals di wondr by BNI, kami ingin membantu nasabah merencanakan tujuan keuangan mereka secara lebih terstruktur, termasuk untuk mewujudkan impian menunaikan ibadah haji," ujar Okki dalam keterangan tertulis.

Menurut Okki, ibadah haji tidak hanya dimaknai sebagai perjalanan spiritual, tetapi juga membutuhkan kesiapan finansial yang direncanakan sejak dini. Tingginya biaya penyelenggaraan haji dan panjangnya masa tunggu keberangkatan membuat perencanaan keuangan menjadi aspek penting bagi calon jemaah.

Melalui fitur Life Goals, nasabah dapat memantau perkembangan tabungan secara transparan melalui sistem yang terintegrasi di aplikasi wondr by BNI. Selain itu, fitur ini juga dilengkapi simulasi dan estimasi keuangan guna membantu pengguna menyusun rencana yang lebih realistis dan sesuai target.

BNI menilai pendekatan digital tersebut dapat mendorong kebiasaan menabung secara konsisten dan bertahap, sehingga tujuan finansial jangka panjang dapat dicapai tanpa memberikan beban berlebihan bagi nasabah.

"Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan digital yang tidak hanya memudahkan transaksi, tetapi juga membantu nasabah mencapai berbagai tujuan hidupnya," tambah Okki.