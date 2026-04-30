Khofifah Pimpin Misi Dagang Jatim–Malaysia, Transaksi Tembus Rp 15,25 Triliun

JawaPos.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memimpin Misi Dagang dan Investasi Jawa Timur–Malaysia. Kegiatan ini menghasilkan transaksi dengan nilai mencapai Rp15,25 triliun lebih.

Forum bertajuk East Java Trade and Investment Forum 2026 tersebut digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (29/4/2026). Kegiatan ini diikuti sekitar 105 pelaku usaha dari Indonesia dan Malaysia.

Capaian tersebut menjadi rekor tertinggi sepanjang pelaksanaan misi dagang Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Baik untuk kegiatan di dalam negeri maupun luar negeri.

Secara rinci, nilai penjualan mencapai Rp14,58 triliun. Sementara itu, pembelian tercatat Rp19,55 miliar dan realisasi investasi sebesar Rp650 miliar.

Berbagai komoditas unggulan berkontribusi dalam transaksi tersebut. Di antaranya tembaga, tepung, tembakau, produk olahan makanan, kopi, teh, rempah-rempah, hingga bahan kimia.

Selain perdagangan, forum ini juga menghasilkan kerja sama investasi strategis. Salah satunya pengembangan kawasan terintegrasi layanan karantina, logistik, dan perdagangan Jatim Hub di kawasan Puspa Agro.

Khofifah menilai capaian ini memperkuat optimisme kerja sama ekonomi antara Jawa Timur dan Malaysia. Ia menyebut pertemuan tersebut menjadi momentum untuk menyamakan perspektif kedua pihak.

“Pertemuan ini menjadi momentum membangun kesamaan perspektif agar proses perdagangan dan investasi dapat saling menguatkan kedua belah pihak,” ujarnya.

Ia juga menyoroti kedekatan historis dan budaya antara Indonesia dan Malaysia. Hal tersebut menjadi modal penting dalam memperkuat hubungan ekonomi.