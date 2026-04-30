HomeSurabaya Raya
Dhimas Ginanjar
Kamis, 30 April 2026 | 20.40 WIB

Khofifah Pimpin Misi Dagang Jatim–Malaysia, Transaksi Tembus Rp 15,25 Triliun

Gubernur Khofifah saat menjalankan misi dagang di Malaysia. (Pemprov Jatim)

JawaPos.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memimpin Misi Dagang dan Investasi Jawa Timur–Malaysia. Kegiatan ini menghasilkan transaksi dengan nilai mencapai Rp15,25 triliun lebih.

Forum bertajuk East Java Trade and Investment Forum 2026 tersebut digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (29/4/2026). Kegiatan ini diikuti sekitar 105 pelaku usaha dari Indonesia dan Malaysia.

Capaian tersebut menjadi rekor tertinggi sepanjang pelaksanaan misi dagang Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Baik untuk kegiatan di dalam negeri maupun luar negeri.

Secara rinci, nilai penjualan mencapai Rp14,58 triliun. Sementara itu, pembelian tercatat Rp19,55 miliar dan realisasi investasi sebesar Rp650 miliar.

Berbagai komoditas unggulan berkontribusi dalam transaksi tersebut. Di antaranya tembaga, tepung, tembakau, produk olahan makanan, kopi, teh, rempah-rempah, hingga bahan kimia.

Selain perdagangan, forum ini juga menghasilkan kerja sama investasi strategis. Salah satunya pengembangan kawasan terintegrasi layanan karantina, logistik, dan perdagangan Jatim Hub di kawasan Puspa Agro.

Khofifah menilai capaian ini memperkuat optimisme kerja sama ekonomi antara Jawa Timur dan Malaysia. Ia menyebut pertemuan tersebut menjadi momentum untuk menyamakan perspektif kedua pihak.

“Pertemuan ini menjadi momentum membangun kesamaan perspektif agar proses perdagangan dan investasi dapat saling menguatkan kedua belah pihak,” ujarnya.

Ia juga menyoroti kedekatan historis dan budaya antara Indonesia dan Malaysia. Hal tersebut menjadi modal penting dalam memperkuat hubungan ekonomi.

Jawa Timur sendiri memiliki posisi strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan jumlah penduduk sekitar 42,3 juta jiwa, wilayah ini menjadi pasar yang besar.

Artikel Terkait
3 Kepala Daerah di Jatim Terjaring OTT KPK, Wagub Emil Dardak: Momentum Pembenahan - Image
Kasuistika

3 Kepala Daerah di Jatim Terjaring OTT KPK, Wagub Emil Dardak: Momentum Pembenahan

Jumat, 17 April 2026 | 01.49 WIB

Kawasan Industri Baru di Jatim Dibidik Jadi Motor Ekonomi dan Investasi - Image
Ekonomi

Kawasan Industri Baru di Jatim Dibidik Jadi Motor Ekonomi dan Investasi

Selasa, 31 Maret 2026 | 17.48 WIB

Jelang Idul Fitri, Distribusi BBM dan LPG ke Wilayah Jatim Dipastikan Tetap Optimal - Image
Ekonomi

Jelang Idul Fitri, Distribusi BBM dan LPG ke Wilayah Jatim Dipastikan Tetap Optimal

Jumat, 20 Maret 2026 | 19.01 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

3

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

4

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

5

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

6

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

7

Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa

8

Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban

9

11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta

10

Terkendala Lahan dan Faktor Teknis, 7 Koperasi Merah Putih di Sukoharjo Jawa Tengah Belum Dibangun

