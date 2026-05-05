BPS Ungkap Sebanyak 892,64 Ribu Orang di Jawa Timur Menganggur

JawaPos.com-Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan sebanyak 892,64 ribu orang di Jawa Timur (Jatim) menganggur pada Februari 2026 dari total penduduk angkatan kerja sebanyak 25,14 juta orang.

"Apabila dibandingkan Februari 2025, di Provinsi Jawa Timur jumlah pengangguran berkurang sebesar 1,86 ribu orang," kata Statistisi Ahli Madya BPS Jawa Timur Nurul Adriana dalam konferensi pers di Surabaya, Selasa.

BPS menuturkan Penduduk Usia Kerja (PUK) yang merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas cenderung meningkat di Jawa Timur seiring bertambahnya jumlah penduduk.

PUK Jawa Timur pada Februari 2026 sebanyak 33,62 juta orang yakni bertambah 280,14 ribu orang dibandingkan Februari 2025 dengan mayoritas penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yang mencapai 25,14 juta orang sedangkan sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebanyak 8,48 juta orang.

Dari komposisi angkatan kerja yang mencapai 25,14 juta orang itu terdiri dari 24,25 juta orang penduduk bekerja dan 892,64 ribu orang pengangguran.

Apabila dibandingkan Februari 2025, di Provinsi Jawa Timur jumlah pengangguran berkurang sebesar 1,86 ribu orang sedangkan jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk bekerja masing-masing bertambah sebanyak 386,19 ribu orang dan 388,04 ribu orang.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2026 sebesar 3,55 persen atau turun 0,06 persen poin dibandingkan Februari 2025 dengan lulusan Universitas memiliki TPT yang paling tinggi yaitu sebesar 6,04 persen diikuti lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 5,75 persen.