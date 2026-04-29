Diikuti 230 Peserta, Astro Padel Sidoarjo Open 2026 Jadi Sinyal Positif Padel di Sidoarjo

JawaPos.com–Perkembangan olahraga padel di Sidoarjo tidak kalah dari tetangga kotanya, Surabaya. Bahkan, untuk kali pertama tahun ini digelar turnamen yang menyedot lebih dari 200 peserta di Kota Delta itu.

Turnamen padel yang bertajuk Astro Padel Sidoarjo Open 2026 diikuti 115 pasang atau 230 peserta. Turnamen itu digelar di Astro Padel, Sidoarjo, 24 hingga 26 April. Ajang ini digelar atas kolaborasi antara Astro Padel dengan salah satu komunitas padel di Sidoarjo, SDAILY Padel Club.

’’Ini turnamen terbesar yang pernah digelar di Sidoarjo,’’ sebut founder SDAILY Padel Club Nina Zhafirah.

’’Ide awalnya, kami melihat antusiasme teman-teman pecinta padel di sini (Sidoarjo) makin tinggi. Ditunjang fasilitas lapangan yang bisa menampung orang banyak, kami pun menggelar turnamen ini,’’ tutur Nina.

Menurut dia, perkembangan padel di Sidoarjo setahun terakhir ini sangat pesat. Banyak komunitas-komunitas padel di Sidoarjo yang bermunculan dan atlet-atlet padel dari Sidoarjo yang berprestasi.

Dia mencontohkan, dulu betapa sulitnya mencari teman untuk main padel bareng di Sidoarjo. Tapi sekarang sudah banyak komunitas padel yang open mabar (main bareng).

’’Tapi, sekarang lumayan mudah mencarinya,’’ ungkap Nina Zhafirah.

Dia menyebut, potensi perkembangan padel di Sidoarjo dalam tahun-tahun ke depan akan bagus. Banyak faktor, mulai dari bertumbuhnya banyak lapangan padel.