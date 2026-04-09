Ji Chang Wook Berpartisipasi dalam Kampanye Pendidikan di Indonesia hingga Lakukan Tren Olahraga Padel

Ji Chang Wook bersama anak-anak SMA di Indonesia (@jichangwook dan @jcw_healingsound)
JawaPos.com – Aktor asal Korea Selatan, Ji Chang-wook, dilaporkan tengah berada di Indonesia dalam rangka kegiatan khusus.
Dikutip dari akun Instagram @jcw_healingsound pada Kamis (9/4), Kehadirannya di Jakarta menjadi perhatian publik sejak awal kedatangannya.
Selain agenda profesional, ia juga terlihat menikmati berbagai aktivitas selama berada di Tanah Air.
Kunjungan Ji Chang-wook ke Indonesia tidak hanya untuk menyapa penggemar. Ia turut ambil bagian dalam kampanye sosial bertajuk “One Bite One Dream”.
Kampanye tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya akses pendidikan.
Di sela kegiatan kampanye, Ji Chang-wook juga terlihat menikmati kuliner lokal. Ia dilaporkan mencicipi pecel, salah satu makanan khas Indonesia yang populer.
Momen tersebut menunjukkan ketertarikannya terhadap budaya kuliner lokal.
Selain itu, aktor tersebut juga mencoba olahraga yang sedang tren di Indonesia, yaitu padel.
Aktor Lovestruck in the City tersebut tampak menghabiskan waktu dengan bermain padel di kawasan Jakarta. Aktivitas ini kemudian menjadi sorotan dan ramai diperbincangkan di media sosial.
Kehadiran Ji Chang-wook dengan berbagai aktivitasnya mendapat respons positif dari para penggemar.
