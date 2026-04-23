HDCI Jatim Gelar Turnamen Padel Terbesar di Surabaya, Hadirkan Kategori Rookie, Silver, hingga Khusus Member

JawaPos.com-Harley Davidson Club Indonesia (HDCI) Jawa Timur menghadirkan cara berbeda dalam merayakan hari jadinya yang ke-36. Bukan sekadar touring atau gathering, komunitas motor besar ini justru menggelar turnamen padel yang terbuka untuk umum.

Bertempat di Bay Arena Sport Center, ajang ini akan berlangsung pada 8–10 Mei mendatang dan digadang-gadang menjadi salah satu turnamen padel terbesar di Surabaya.

Ketua HDCI Jatim, Tonny Wahyudi, mengatakan bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi bagian dari perayaan internal komunitas, tetapi juga sebagai upaya memperkenalkan olahraga padel ke masyarakat luas.

“Kegiatan ini digelar untuk memperingati hari jadi HDCI dan akan dimeriahkan serentak oleh seluruh member,” ujarnya.

Menariknya, turnamen ini menghadirkan berbagai kategori yang bisa diikuti lintas level kemampuan. Mulai dari rookie (men/women) khusus pemula, low bronze, high bronze, bronze mix, silver open, hingga kategori khusus member HDCI.

Kategori rookie menjadi sorotan tersendiri. Tonny menyebut, kelas ini dirancang khusus bagi pemain yang baru mengenal padel agar tetap memiliki ruang berkompetisi secara fair.

“Kategori ini cukup menarik bagi penggemar padel yang masih baru belajar atau pemula untuk memperebutkan gelar juara. Kita ingin olahraga padel lebih banyak penggemar dan lebih dikenal masyarakat luas,” tambahnya.