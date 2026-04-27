Jelang Demo Hari Buruh, Polrestabes Surabaya Siapkan Rekayasa Lalin di 22 Titik

JawaPos.com - Menjelang aksi peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang digelar setiap tanggal 1 Mei, Polrestabes Surabaya menyiapkan rekayasa arus lalu lintas di 22 titik strategis.

Waka Polrestabes Surabaya, AKBP Rosyid Hartanto mengatakan bahwa langkah ini dilakukan untuk menjaga kelancaran dan mobilisasi masyarakat selama demonstrasi Hari Buruh berlangsung.

Di 22 titik tersebut akan diterapkan sistem kanalisasi, yakni pengaturan arus lalu lintas dengan pembagian jalur kendaraan secara terstruktur, seperti di persimpangan padat dan area putar balik.

“Jarak antar titik pengamanan juga telah dihitung, berkisar puluhan meter hingga lebih dari 1 km, untuk memastikan distribusi personel merata dan respons cepat terhadap potensi gangguan lalu lintas,” tuturnya, Senin (27/4).

Adapun sejumlah kawasan yang menjadi fokus pengamanan petugas saat May Day 2026, antara lain Jalan Ahmad Yani, Margorejo, Wonokromo, hingga pusat kota seperti Tunjungan dan Tegalsari.

AKBP Rosyid menyebut pengamanan melibatkan berbagai unsur, tidak hanya satuan lalu lintas, tetapi juga personel samapta, reserse kriminal, serta dukungan dari instansi terkait seperti Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

“Jumlah personel di setiap titik disesuaikan dengan tingkat kerawanan dan kepadatan arus. Beberapa lokasi strategis diperkuat hingga puluhan personel untuk memastikan pengendalian situasi tetap optimal,” imbuhnya.

Selain itu, sejumlah titik dekat pusat aktivitas massa seperti Bundaran Waru, Wonokromo, dan akses menuju pusat kota menjadi fokus pengawasan karena berpotensi menjadi pusat pergerakan peserta aksi.

Dengan sistem kanalisasi, arus kendaraan diarahkan agar tidak beririsan dengan jalur massa aksi, sekaligus memudahkan pengalihan lalu lintas secara fleksibel apabila terjadi peningkatan situasi di lapangan.