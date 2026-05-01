Polri Kedepankan Pendekatan Humanis dalam Pengamanan Demo Buruh Hari Ini

JawaPos.com - Ratusan ribu buruh menggelar aksi di Jakarta bertepatan dengan peringatan May Day hari ini (1/5). Polri mengerahkan ribuan personel untuk mengamankan aksi tersebut. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Polri mengedepankan pendekatan humanis. Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menegaskan hal itu. Dia menyampaikan bahwa hak konstitusional seluruh buruh yang melaksanakan aksi dijamin oleh undang-undang (UU). Karena itu, Polri mengawal pelaksanaan aksi tersebut sejak awal sampai selesai.

”Polri menjamin hak konstitusional buruh untuk menyampaikan pendapat secara aman, tertib, dan bermartabat. Kami memahami bahwa penyampaian aspirasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi,” kata dia kepada awak media di Jakarta.

Jenderal bintang dua Polri tersebut menekankan bahwa kehadiran personel kepolisian di lapangan bukan untuk membatasi ruang demokrasi, melainkan memastikan kegiatan berlangsung kondusif. Sehingga seluruh peserta aksi merasa aman dan terayomi.

”Kami ingin saudara-saudara buruh yang menyampaikan aspirasi merasakan kehadiran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Karena itu, seluruh personel kami arahkan mengedepankan sikap persuasif, profesional, dan humanis,” jelasnya.

Dalam pelaksanaan tugas di lapangan, Polri terus berkoordinasi dengan unsur terkait lain. Salah satu tujuannya untuk mengatur arus lalu lintas, pengamanan titik kumpul massa, serta menjaga aktivitas masyarakat tetap berjalan normal selama aksi May Day berlangsung.

”Polri turut mengimbau seluruh peserta aksi memperingati Hari Buruh Internasional dengan damai, tertib, serta menjaga fasilitas umum agar penyampaian aspirasi dapat berlangsung lancar dan bermartabat,” ucap Isir.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menghadiri perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat (Jakpus). Prabowo menaiki mobil Pindad Maung saat memasuki kawasan Monas.

Pantauan JawaPos.com, Prabowo memasuki kawasan Monas sekitar pukul 08.40 WIB. Kedatangan Prabowo tampak mendapat sambutan antusias dari ribuan buruh yang hadir ke lapangan Monas.