Pendaftaran Beasiswa Tangguh Surabaya 2026 Dibuka hingga 24 April, Ini Syarat dan Benefitnya

JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali membuka pendaftaran Beasiswa Tangguh 2026 bagi mahasiswa ber-KTP Surabaya. Program tersebut masih dibuka hingga 24 April mendatang.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, kuota beasiswa tahun ini mencapai sekitar 23.000 penerima.

Skema penyaluran kini berbeda karena diprioritaskan bagi mahasiswa dari keluarga kategori Desil 1 hingga Desil 5.

Selain membuka pendaftaran melalui website besmart.surabaya.go.id, camat dan lurah juga diimbau untuk aktif melakukan jemput bola, seperti sosialisasi Beasiswa Tangguh 2026 dari rumah ke rumah warga.

"(Pendaftaran Beasiswa Tangguh) Sudah dibuka. Camat dan Lurah sudah ke masing-masing rumah di RW karena kita sudah punya data desil 1 - desil 5. Kita langsung jemput bola turun ke lapangan," ujarnya, Senin (20/4).

Mengenai transparansi penerima bantuan Beasiswa Tangguh 2026, Eri menegaskan bahwa penggunaan basis data desil bertujuan untuk meminimalisir adanya penerima yang tidak tepat sasaran.

"Yang kita berikan bantuan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, yakni yang masuk desil 1 - desil 5. Jadi bagi warga di luar kategori tersebut, kami mohon maaf tidak bisa memberikan beasiswa," imbuhnya.

Ia berharap, melalui program ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Pahlawan bisa terus meningkat.

Selain itu, masalah sosial pendidikan di kalangan masyarakat juga bisa terselesaikan tanpa harus menunggu lama.

