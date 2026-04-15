Kasus Pelecehan Seksual 16 Mahasiswa FH UI Termasuk Pidana? Begini Kata Hotman Paris

JawaPos.com - Viral di media sosial kasus dugaan pelecehan seksual terjadi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI). Pelakunya adalah 16 mahasiswa dengan korban berjumlah sekitar 27 orang.

Terguda pelaku membicarakan hal tidak pantas dalam grup WhatsApp dan grup Line. Percakapan mereka kini beredar di media sosial.

Dalam percakapan yang beredar di media sosial, sejumlah mahasiswa tampak berkomentar kurang pantas tentang perempuan. Salah satu mahasiswa ada yang menyinggung soal pan*** perempuan.

"Mata gua ini Iagi depanan banget dan sejajar tegak lurus sama pant***," demikan salah satu percakapan yang beredar.

Pengacara Hotman Paris mengaku tidak tahu secara detail tentang isi percakapan 16 mahasiswa FH UI. Namun, selama tidak menyinggung area sensitif secara detail, Hotman berkeyakinan tindakan mereka belum dapat diseret ke ranah hukum pidana.

"Membicarakan tubuh seorang wanita di dalam grup itu masih abu-abu ya. Apakah itu pelecehan atau tidak," kata Hotman Paris.

Dia menyatakan, pernyataan seperti tidak cantik, kurang seksi, dan sejenisnya belum dapat dipersoalkan atau diminta pertanggungjawaban secara hukum pidana.

"Kalimatnya saya nggak tahu detail. Tapi kalau digambarkan bentuk itunya, itunya lebat, dibicarakan secara detail, itu bisa kena pasal Undang-Undang ITE menyebarkan berita asusila," papar Horman Paris.