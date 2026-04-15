Abdul Rachman Thaha Minta Gubernur Sulteng Rehab Asrama Mahasiswa di Berbagai Daerah

Sekjen Laskar Merah Putih Abdul Rachman Thaha. (Istimewa)
JawaPos.com–Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid, didorong untuk mengambil kebijakan strategis memprogram rehabilitasi asrama mahasiswa asal Sulteng yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
Keberadaan asrama dinilai memiliki peran penting dalam menunjang kebutuhan tempat tinggal mahasiswa Sulteng, yang sedang menempuh pendidikan di luar daerah. Fasilitas tersebut menjadi solusi bagi mahasiswa, khususnya yang memiliki keterbatasan ekonomi, selama berada di perantauan.
Hal itu disampaikan tokoh muda asal Sulteng Abdul Rachman Thaha. Dia berharap pemerintah provinsi dapat memasukkan program rehab asrama mahasiswa ke dalam agenda prioritas.
”Saya minta Gubernur Sulteng dapat merehabilitasi setiap asrama mahasiswa yang berada di berbagai pusat perkuliahan,” ujar Abdul Rachman Thaha yang akrab disapa ART, Rabu (15/4).
Menurut dia, sebelum program tersebut dijalankan, pemerintah provinsi lebih dulu menurunkan tim untuk melakukan pendataan dan inventarisasi kondisi asrama mahasiswa di sejumlah wilayah.
Beberapa di antaranya seperti asrama mahasiswa di Jogjakarta yang mewakili wilayah Pulau Jawa. Kemudian asrama mahasiswa di Makassar untuk wilayah Pulau Sulawesi. Langkah ini, sebut ART, sangat penting guna memastikan program rehabilitasi tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.
”Dengan adanya pembenahan fasilitas asrama, mahasiswa asal Sulawesi Tengah yang kurang mampu dapat segera memperoleh tempat tinggal yang layak tanpa harus terbebani biaya indekos selama kuliah,” ujar Sekjen Laskar Merah Putih Abdul Rachman Thaha.
Dia juga menekankan pentingnya penataan sistem hunian asrama. Mahasiswa yang telah menyelesaikan studi, diharapkan segera mengosongkan asrama, agar dapat dimanfaatkan mahasiswa baru.
”Saya menerima aspirasi ini melalui pesan WhatsApp dari mahasiswa asal daerah, yang sedang menempuh pendidikan di luar Sulawesi Tengah. Semoga Gubernur kita memperhatikan dan menyerap aspirasi ini,” harap Abdul Rachman Thaha.
