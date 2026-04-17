Hadiah Rp 200 Juta Warnai Turnamen Domino Nasional Perdana di Surabaya

Dari kiri, Ketua Bidang Pertandingan PB Pordi Andi Ferry, Ketua Umum PB Pordi Andi Jamaro Dulung, dan Ketua Pengprov Pordi Jatim Muhamamd Alyas. (Istimewa)
JawaPos.com- Kota Surabaya untuk pertama kalinya mendapatkan kehormatan menjadi tuan rumah turnamen domino tingkat nasional.
Ajang itu akan digelar di Surabaya pada 18–19 April 2026 di Grand City Convention Hall, dan langsung menyita perhatian karena melibatkan total hadiah mencapai Rp 200 juta, angka yang tergolong besar untuk kompetisi domino di Indonesia.
Besarnya hadiah tersebut menjadi daya tarik utama sekaligus penanda meningkatnya skala penyelenggaraan turnamen domino di Tanah Air. Kompetisi ini menargetkan 1.536 peserta atau 768 pasangan dari berbagai kota di Indonesia.
Turnamen bertajuk Surabaya Domino Tournament 2026 tersebut diinisiasi oleh Higgs Games Island (HGI) bersama Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia (Pordi) Jawa Timur.
Perwakilan HGI, Ray, menyoroti besarnya total hadiah sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan daya tarik kompetisi domino.
“Total hadiah Rp 200 juta ini cukup besar untuk ukuran turnamen domino, dan diharapkan bisa mendorong lebih banyak pemain untuk berpartisipasi serta meningkatkan kualitas kompetisi,” ujarnya.
Selain itu, ajang ini juga menjadi turnamen domino berskala nasional pertama yang digelar di Surabaya, sekaligus membuka peluang lahirnya atlet-atlet baru di cabang olahraga berbasis pemikiran tersebut.
Ketua Pengprov Pordi Jawa Timur Muhammad Alyas, menegaskan bahwa hadiah Rp 200 juta sepenuhnya berasal dari sponsor, bukan dari biaya pendaftaran peserta.
