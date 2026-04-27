Hasil Kejurnas Turnamen ORADO 2026: Bangka Belitung B Juara Senior, Juara Junior Sulawesi Selatan

JawaPos.com–Rangkaian Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Turnamen Olahraga Domino Nasional (ORADO) 2026 mencapai puncaknya pada hari ketiga yang digelar di JSI Resort, Megamendung, Jawa Barat, Minggu (26/4).

Sejak pagi, agenda dimulai dengan tahapan pertandingan lanjutan yang mempertemukan para atlet terbaik dari berbagai provinsi, baik di kategori senior maupun junior. Kompetisi berlanjut dari babak delapan besar hingga semifinal dengan intensitas permainan yang semakin meningkat.

Memasuki fase penentuan, pertandingan perebutan posisi ketiga digelar pada kedua kategori, menampilkan persaingan yang ketat dan penuh strategi. Para atlet menunjukkan performa terbaik sebagai penutup perjalanan panjang sejak babak kualifikasi.

Pada malam hari, suasana kompetisi mencapai titik klimaks melalui rangkaian grandfinal yang mempertemukan finalis dari kategori senior dan junior. Pertandingan berlangsung dalam atmosfer kompetitif yang tinggi dan menjadi penentu gelar juara nasional di masing-masing kategori.

Di sela rangkaian final, suasana semakin semarak dengan penampilan hiburan dari musisi Anji, yang turut memberikan warna tersendiri dalam momentum puncak Kejurnas Turnamen ORADO 2026.

Berdasar hasil akhir, pada kategori senior, Bangka Belitung B berhasil meraih gelar juara pertama, diikuti Jambi B sebagai juara kedua, Lampung B di posisi ketiga, dan Jawa Barat A di posisi keempat.

Sementara itu, pada kategori junior, gelar juara pertama diraih Sulawesi Selatan, di posisi kedua Sumatera Selatan B, Kalimantan Selatan di peringkat ketiga, dan Sumatera Selatan A di posisi keempat.

Usai pertandingan final, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan agenda awarding yang mencakup sejumlah kategori penghargaan, antara lain penyelenggara kejuaraan provinsi terbaik, penyelenggara kejuaraan cabang terbaik, serta penghargaan khusus best jersey.