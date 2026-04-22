Surabaya Domino Tournament 2026 Picu Pergerakan Ekonomi, UMKM hingga Hotel Ikut Terdampak

Ilustrasi: Surabaya Domino Tournament 2026. (Istimewa)
JawaPos.com – Gelaran Surabaya Domino Tournament 2026 yang berlangsung di Grand City Convention Hall pada 18–19 April tak hanya menghadirkan kompetisi, tetapi juga memicu pergerakan ekonomi di kota. Ribuan peserta dan pengunjung yang memadati lokasi acara sejak hari pertama hingga penutupan memberikan dampak langsung bagi pelaku usaha di sekitar venue.
Salah satu sektor yang paling terasa adalah UMKM. Area kuliner dan tenant lokal menjadi titik ramai selama acara berlangsung.
Selain UMKM, sektor perhotelan juga ikut terdongkrak. Kehadiran peserta dari berbagai daerah meningkatkan tingkat hunian hotel di Surabaya, sekaligus memperkuat posisi kota sebagai tuan rumah event komunitas berskala nasional.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak dalam keterangan tertulisnya menilai kegiatan seperti ini memiliki dampak ganda, tidak hanya sebagai ajang kompetisi tetapi juga penggerak ekonomi daerah. "Domino kini telah berkembang dengan struktur organisasi yang lebih jelas dan terbuka untuk berbagai kalangan," ujarnya.
Ketua Umum PB PORDI, Andi Jamaro Dulung, menambahkan bahwa perkembangan domino tidak lepas dari kolaborasi berbagai pihak.
"Olahraga ini memiliki potensi ekonomi, termasuk melalui pengembangan konsep seperti Domino Corner di hotel dan pusat perbelanjaan," katanya.
Dari sisi kompetisi, turnamen ini dimenangkan oleh Emansyah, pemain asal Gresik, Jawa Timur, yang tampil konsisten sepanjang pertandingan.
Higgs Games Island (HGI) selaku pihak penyelenggara turnamen melihat dampak ekonomi yang tercipta sebagai bagian dari tujuan jangka panjang penyelenggaraan event. Ke depan, rangkaian acara akan berlanjut melalui HGI City Cup 2026 Surabaya Fest yang menggabungkan kompetisi, hiburan, dan aktivitas budaya.
Dengan tingginya partisipasi dan dampak yang dirasakan berbagai sektor, turnamen ini menunjukkan bahwa olahraga berbasis strategi seperti domino dapat berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi lokal.
