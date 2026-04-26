Kejurnas Turnamen ORADO Masuki Babak Delapan Besar, Persaingan Kian Ketat

Kejurnas ORADO 2026 di JSI Resort, Megamendung, Jawa Barat, mengerucut menuju fase gugur. (Istimewa)
JawaPos.com–Hari kedua Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Turnamen Olahraga Domino Nasional (ORADO) 2026 di JSI Resort, Megamendung, Jawa Barat, Sabtu (25/4), diwarnai persaingan antar atlet dari berbagai provinsi yang semakin mengerucut menuju fase gugur.
Rangkaian kegiatan diawali dengan agenda persiapan atlet senior dan junior, yang dilanjutkan dengan defile atau parade kontingen sebagai simbol dimulainya pertandingan hari kedua. Suasana kebersamaan antar provinsi tampak kuat sejak awal, mencerminkan semangat kompetisi yang terus meningkat seiring masuknya tahapan krusial kejuaraan.
Pada pelaksanaan tahun ini, Kejurnas ORADO diikuti 27 provinsi dengan total 205 atlet. Rinciannya, kategori senior diikuti 139 atlet yang tergabung dalam 48 tim, sementara kategori junior diikuti 66 atlet dalam 24 tim. Kehadiran sekitar 30 Ketua Pengurus Provinsi (Pengprov) ORADO se-Indonesia juga memperkuat posisi Kejurnas sebagai ajang kompetisi sekaligus konsolidasi nasional organisasi.
Selain itu Kejurnas ORADO tahun ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga momentum penting dalam perjalanan olahraga domino di Indonesia. Sebagai kejuaraan nasional pertama, ORADO menegaskan posisinya sebagai organisasi yang tengah membangun fondasi olahraga domino secara terstruktur dan profesional.
Dari sisi organisasi, ORADO menunjukkan perkembangan signifikan dengan telah terbentuk di 38 provinsi dan didukung 357 Pengurus Cabang (Pengcab). Sebanyak 25 Pengurus Provinsi (Pengprov) juga telah aktif menggelar berbagai program, mulai dari rapat kerja hingga Kejuaraan Provinsi (Kejurprov), yang menjadi tulang punggung pembinaan atlet di daerah.
Memasuki sesi utama, para atlet menjalani babak kualifikasi yang berlangsung dalam beberapa tahap. Pada fase ini, konsistensi permainan dan ketajaman strategi menjadi faktor penentu bagi setiap kontingen untuk melangkah ke fase berikutnya.
Hasil kualifikasi kemudian mengerucut pada tujuh provinsi terbaik di kategori senior yang berhasil melaju ke babak delapan besar yakni, Sumatera Selatan A (Sumsel A), Jawa Barat A (Jabar A), Jambi B, Lampung A, Lampung B, Banten B, Bangka Belitung B (Babel B), Jawa Timur (Jatim C). Pertandingan pada fase ini berlangsung dengan sistem gugur yang mempertemukan kontingen dengan performa terbaik sepanjang kualifikasi.
Sementara itu, pada kategori junior, pertandingan telah memasuki fase delapan besar yang mempertemukan tujuh provinsi terbaik, yakni Sumatera Selatan A (Sumsel A), Jawa Barat A (Jabar A), Sulawesi Selatan, Jambi, Sumatera Selatan B (Sumsel B), Papua Barat Daya, Jawa Timur B (Jatim B), Kalimantan Selatan.
Ketua Umum Pengurus Besar Olahraga Domino Nasional (PB ORADO) Yooky Tjahrial menegaskan, dinamika pertandingan di hari kedua mencerminkan hasil nyata dari pembinaan yang berjalan secara nasional.
