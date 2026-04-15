Rusunami Khusus Gen Z Segera Dibangun di Surabaya, Pemkot Matangkan Lahan dan Desain

JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencana membangun Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) khusus bagi Gen Z.

Sejumlah persiapan pembangunan, mulai dari lahan hingga desain proyek terus dimatangkan.

Rusunami tersebut direncanakan hadir dengan konsep hunian modern dan menyasar Gen Z yang belum memiliki rumah pribadi.

Pembangunan rencananya dilakukan di dua kawasan, yakni Rungkut dan Tambak Wedi.

Kepala DPRKPP Kota Surabaya Iman Krestian menyatakan, konsep hunian berjenjang mencakup berbagai kategori.

Mulai rusunawa bersubsidi bagi MBR hingga rusunami sebagai hunian kepemilikan bagi masyarakat.

"Kita akan menyediakan konsep hunian ini berjenjang. Jadi yang sudah dimiliki pemkot adalah rusunawa subsidi yang sewa tertingginya Rp 150.000 per bulan. Itu untuk masyarakat berpenghasilan rendah" ujarnya, Rabu (15/4).

Skema hunian berjenjang itu akan berlanjut ke rusunawa nonsubsidi dengan tarif lebih tinggi guna menutup biaya operasional, hingga akhirnya tersedia rusunami sebagai hunian kepemilikan bagi masyarakat.

Iman menyebut Pemkot Surabaya tengah mengintensifkan tahap awal proyek rusunami tersebut.

