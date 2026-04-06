Benahi Akses Wisata, Pemkot Surabaya Fokus Taman Harmoni Hingga Pantai Kenjeran

JawaPos.com-Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berupaya menyelesaikan berbagai proyek pembangunan infrastruktur untuk mempermudah akses hingga mendongkrak perekonomian masyarakat.

Pada tahun anggaran 2026 - 2027, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan pembenahan akses jalan menuju sejumlah tempat wisata di Kota Pahlawan bakal menjadi prioritas pemerintah kota.

Adapun akses wisata yang akan dibangun dalam waktu dekat adalah jalan menuju kawasan wisata Taman Harmoni, Kebun Raya Mangrove (KRM), dan Taman Hiburan Pantai (THP) Kenjeran.

“Nanti insyaallah akan terbangun jalan menuju tempat-tempat wisata, seperti Taman Harmoni, Jalan menuju Pantai Kenjeran, sama jalan menuju ke Kebun Raya Mangrove," tutur Wali Kota Eri di Surabaya, Senin (6/4).

Menurutnya, tempat wisata tersebut masih belum tersentuh akses jalan yang memadai dan transportasi umum. "Ketika transportasi umum lewat sana maka semakin banyak orang ke sana dan ekonomi semakin bergerak,” lanjutnya.

Selain akses ke tempat wisata, Pemkot Surabaya juga akan melanjutkan sejumlah proyek infrastruktur jalan, seperti akses jalan Wiyung - Lidah dan akses jalan dari Banyu Urip - Jembatan Raci - perbatasan Kabupaten Gresik.

“Ketika infrastruktur ini berpihak kepada masyarakat Surabaya, jalan ini terkoneksi, maka bisa menggerakkan ekonomi, yang sebelumnya di kawasan itu menjadi rumah tinggal sekarang bisa dibuat bisnis," ujar Eri.