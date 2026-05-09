Pemkot Surabaya Gandeng Swasta Tambah Lima SPKLU Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik

JawaPos.com–Pemkot Surabaya menambah fasilitas stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di lima titik strategis. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mempercepat transisi penggunaan kendaraan listrik sekaligus mendukung program nasional elektrifikasi transportasi.

Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya Trio Wahyu Bowo mengatakan, lima titik SPKLU tersebut tersebar di kawasan kantor pemkot, Gedung Siola, Park and Ride Jalan Mayjend Sungkono, Park and Ride Jalan Arief Rahman Hakim, serta Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ). Salah satu yang sudah siap digunakan berada di TIJ dan telah diresmikan untuk umum.

”Yang sudah siap ini di TIJ dan hari ini kita resmikan agar bisa dimanfaatkan masyarakat,” ujar Trio Wahyu Bowo.

Trio mengatakan keberadaan SPKLU menjadi bagian penting dalam mendukung peralihan kendaraan berbahan bakar fosil menuju kendaraan listrik. Fasilitas ini juga menjadi bentuk komitmen pemkot dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan pengurangan emisi.

”Ini untuk menunjang program elektrifikasi kendaraan sekaligus mengurangi polusi,” kata Trio Wahyu Bowo.

Dia menjelaskan, kendaraan listrik dinilai memiliki sejumlah keunggulan, terutama dari sisi ramah lingkungan dan ketahanan energi. Selain mengurangi emisi, penggunaan listrik sebagai energi alternatif dinilai lebih stabil dalam berbagai kondisi global.

”Kendaraan listrik lebih ramah lingkungan dan tidak bergantung pada bahan bakar konvensional,” terang Trio Wahyu Bowo.

Pemkot juga telah mengoperasikan 13 unit bus listrik sebagai transportasi publik ramah lingkungan. Keberadaan SPKLU diharapkan dapat menunjang operasional armada tersebut, terutama saat membutuhkan pengisian daya di tengah perjalanan.