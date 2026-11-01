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Penulis: Antara
Senin, 2 November 2026 | 03.51 WIB

76 Ultimate Downhill jadi bekal pembalap Indonesia ke level dunia

 

Seri ketiga 76 Ultimate Downhill 2026 di Ternadi Bike Park, Kudus, Jawa Tengah, Minggu (1/11). (76 Ultimate Downhill 2026)

JawaPos.com - Peningkatan kualitas pembalap sepeda gunung nasional sepanjang pergelaran 76 Ultimate Downhill 2026 diharapkan menjadi modal untuk menghadapi persaingan di tingkat dunia.

Pendiri Indonesian Downhill (IDH) Parama Nugroho menilai kemampuan para pembalap Indonesia makin merata, baik di kategori putra maupun putri.

Para pembalap telah melalui tiga seri 76 Ultimate Downhill 2026 yang berakhir di Ternadi Bike Park, Kudus, Minggu (1/11).

"Menurut saya atlet-atlet prestasi kita saat ini sudah mengalami banyak peningkatan kualitas yang cukup merata. Saya berharap baik atlet Men Elite maupun Women Elite dapat berbicara banyak di level kejuaraan tingkat asia maupun dunia," kata Parama dilansir dari Antara, Minggu (1/11).

Parama memastikan kompetisi 76 Ultimate Downhill kembali diselenggarakan pada 2027 dengan sejumlah peningkatan.

Hal itu untuk memberikan kesempatan kepada para pembalap nasional mengembangkan kemampuan dan mempertahankan konsistensi penampilan.

Peningkatan kualitas atlet menjadi salah satu perhatian penyelenggara setelah kompetisi musim ini menghadirkan berbagai karakter lintasan yang menuntut kemampuan teknis, ketahanan fisik, serta kecepatan beradaptasi.

Perwakilan penyelenggara 76 Rider, Agnes C. Wuisan mengatakan, perubahan dan inovasi sepanjang tiga seri dilakukan untuk meningkatkan standar persaingan sekaligus mempersiapkan pembalap nasional menghadapi kompetisi yang lebih tinggi.

"Harapan besarnya adalah performa atlet-atlet downhill Indonesia semakin berkembang secara merata. Tidak hanya prestasi di level nasional saja, tapi makin bisa bicara banyak di level internasional," ujar Agnes.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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