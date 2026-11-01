ICF Usulkan Peningkatan Status 76 Ultimate Downhill ke Tingkat Asia

Sekjen Pengurus Pusat Indonesia Cycling Federation (ICF) Jadi Rajagukguk dan perwakilan Indonesian Downhill (IDH) Parama Nugroho. (Akhmad Nazaruddin Lathif/Antara)

JawaPos.com - Pengurus Pusat Indonesia Cycling Federation (ICF) mengusulkan peningkatan status kompetisi balap sepeda gunung 76 Ultimate Downhill menjadi ajang tingkat Asia.

Hal itu dilakukan guna memperluas partisipasi atlet mancanegara.

"Penyelenggaraan 76 Ultimate Downhill selama ini sudah berjalan baik dan memiliki status sebagai kompetisi internasional yang terdaftar di Union Cycliste Internationale (UCI) dan ICF," kata Sekretaris Jenderal ICF Jadi Rajagukguk.

Menurut Jadi, penyelenggaraan kompetisi tersebut telah memenuhi standar yang baik sehingga berpeluang dikembangkan menjadi ajang balap sepeda gunung tingkat Asia.

Dia mengatakan, ICF telah berkomunikasi dengan manajemen Indonesian Downhill (IDH), termasuk Parama Nugroho, untuk membahas peluang peningkatan status kompetisi tersebut.

Jika rencana itu terealisasi, ICF akan mengundang federasi balap sepeda dari berbagai negara Asia untuk mengirimkan atlet mengikuti kompetisi tersebut.

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"Ke depan, kompetisi ini akan kami jadikan agenda resmi federasi dan didaftarkan secara resmi, baik di UCI maupun sebagai ajang Asia. Kami juga akan berupaya mengundang atlet-atlet dari seluruh Asia," ujar Jadi Rajagukguk.

Jadi menambahkan, 76 Ultimate Downhill juga menjadi salah satu sarana federasi untuk memantau dan menjaring atlet potensial nasional, termasuk sejumlah atlet pemusatan latihan nasional (pelatnas) yang mengikuti kompetisi tersebut.