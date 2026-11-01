Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Penulis: Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 1 November 2026 | 16.29 WIB

Prediksi Skor Lecce vs Genoa: Giallorossi Bidik Tiga Poin, Tren Kemenangan Tamu Terancam

Lecce membidik kebangkitan saat menjamu Genoa pada pekan ke-10 Serie A di Stadion Via del Mare. (Lecce) - Image

Lecce membidik kebangkitan saat menjamu Genoa pada pekan ke-10 Serie A di Stadion Via del Mare. (Lecce)

JawaPos.com — Lecce diprediksi mengalahkan Genoa 1-0 pada pekan ke-10 Serie A di Stadion Via del Mare, Minggu, dengan memanfaatkan rapuhnya performa tandang tim tamu untuk bangkit dari dua kekalahan beruntun.

Meski Genoa datang membawa modal dua kemenangan, tuan rumah memiliki pola kebangkitan yang membuka peluang mengamankan tiga poin di hadapan pendukung sendiri.

Pertandingan ini mempertemukan dua tim dengan suasana berbeda setelah menjalani laga tengah pekan.

Lecce baru dihantam Frosinone 1-5, sedangkan Genoa besutan Daniele De Rossi mendapatkan suntikan kepercayaan diri setelah menaklukkan Juventus.

Namun, hasil terbaru belum tentu menjadi gambaran akhir duel di Via del Mare. Catatan kandang Lecce memang mengkhawatirkan, tetapi kesulitan Genoa ketika bepergian membuat pertandingan ini tetap terbuka bagi tuan rumah.

Mengapa Lecce Berpeluang Bangkit setelah Kalah Telak?

Lecce sudah dua kali merespons dua kekalahan beruntun dengan kemenangan pada Serie A musim ini.

Pola tersebut menjadi alasan utama Giallorossi masih layak diunggulkan meski baru melewati pertandingan yang menguras mental di markas Frosinone.

Pada pertengahan September, tim asuhan Eusebio Di Francesco mengalahkan Monza 3-2 setelah sebelumnya tumbang menghadapi Roma dan Cagliari.

Respons serupa muncul ketika mereka menaklukkan Udinese 3-0 seusai mengalami kekalahan melawan AC Milan serta Bologna.

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Frosinone vs Lecce di Serie A: Ancaman Raimondo dan Masalah Pertahanan Tim Tamu - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Frosinone vs Lecce di Serie A: Ancaman Raimondo dan Masalah Pertahanan Tim Tamu

Jumat, 30 Oktober 2026 | 02.30 WIB

Prediksi Skor Frosinone vs Lecce: Canarini Bidik 4 Kemenangan Kandang Beruntun - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Frosinone vs Lecce: Canarini Bidik 4 Kemenangan Kandang Beruntun

Kamis, 29 Oktober 2026 | 15.25 WIB

Douglas Luiz Puas dengan Performa Juventus Setelah Jebol Gawang Lecce - Image
Sepak Bola Dunia

Douglas Luiz Puas dengan Performa Juventus Setelah Jebol Gawang Lecce

Selasa, 27 Oktober 2026 | 06.15 WIB

Terpopuler

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi - Image
1

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

2

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

3

KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan 

4

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

5

KPK Geledah Kantor Bea Cukai Semarang dan Kanwil Jateng, Sejumlah Uang Tunai Diamankan

6

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

7

Fitrah Maulana Syukuri Debut dan Cleansheet di ACL Two Bersama Persib Bandung

8

Prediksi Skor Dewa United vs Persija di Super League: Macan Kemayoran Amankan Poin Penting di Banten

9

Prediksi Skor Elversberg vs Mainz 05: Tim Tamu Incar Kemenangan usai Tersingkir dari DFB Pokal

10

OM WAWES, Guyon Waton, hingga MASDDDHO Putuskan Batal Tampil di RANS Carnival Maguwoharjo

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore