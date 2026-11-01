Prediksi Skor Lecce vs Genoa: Giallorossi Bidik Tiga Poin, Tren Kemenangan Tamu Terancam

JawaPos.com — Lecce diprediksi mengalahkan Genoa 1-0 pada pekan ke-10 Serie A di Stadion Via del Mare, Minggu, dengan memanfaatkan rapuhnya performa tandang tim tamu untuk bangkit dari dua kekalahan beruntun.

Meski Genoa datang membawa modal dua kemenangan, tuan rumah memiliki pola kebangkitan yang membuka peluang mengamankan tiga poin di hadapan pendukung sendiri.

Pertandingan ini mempertemukan dua tim dengan suasana berbeda setelah menjalani laga tengah pekan.

Lecce baru dihantam Frosinone 1-5, sedangkan Genoa besutan Daniele De Rossi mendapatkan suntikan kepercayaan diri setelah menaklukkan Juventus.

Namun, hasil terbaru belum tentu menjadi gambaran akhir duel di Via del Mare. Catatan kandang Lecce memang mengkhawatirkan, tetapi kesulitan Genoa ketika bepergian membuat pertandingan ini tetap terbuka bagi tuan rumah.

Mengapa Lecce Berpeluang Bangkit setelah Kalah Telak? Lecce sudah dua kali merespons dua kekalahan beruntun dengan kemenangan pada Serie A musim ini.

Pola tersebut menjadi alasan utama Giallorossi masih layak diunggulkan meski baru melewati pertandingan yang menguras mental di markas Frosinone.

Pada pertengahan September, tim asuhan Eusebio Di Francesco mengalahkan Monza 3-2 setelah sebelumnya tumbang menghadapi Roma dan Cagliari.