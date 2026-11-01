Agung Prio Rebut Gelar Juara Umum 76 Ultimate Downhill 2026

JawaPos.com - Agung Prio berhasil meraih gelar juara umum Men Elite 76 Ultimate Downhill 2026, setelah mengoleksi 730 poin.
Dia tidak lagi terkejar para pesaingnya hingga seri ketiga di Ternadi Bike Park Kudus, Jawa Tengah, Minggu (1/11).
Meski finis di posisi kedua pada seri pamungkas, Agung Prio Apriliano tetap kokoh di puncak klasemen akhir.
Putra Ganda Arrozak menempati peringkat kedua dengan 510 poin, disusul M. Abdul Hakim di posisi ketiga dengan 400 poin.
Pada final run kelas Men Elite hari ini (1/11) di Ternadi Bike Park Kabupaten Kudus, Jateng, kemenangan seri ketiga diraih Khoiful Mukhib dari 76 Rider DH Squad.
Dia mencatatkan waktu tercepat 2 menit 51,612 detik, mengungguli Agung Prio yang finis dengan waktu 2 menit 53,556 detik.
Posisi ketiga ditempati Pandu Satrio Perkasa dengan 2 menit 55,031 detik.
Downhiller dari Astrindo Racing Team, Agung Prio mengaku bangga dan bersyukur akhirnya bisa meraih gelar juara umum setelah menanti selama tujuh tahun berkompetisi di 76 Ultimate Downhill.
"Ini gelar juara umum yang sangat memuaskan karena harus menanti selama tujuh tahun untuk bisa merasakan keberhasilan menjadi juara umum di 76 Ultimate Downhill. Saya menekuni balap sepeda gunung sejak kelas 1 SMP pada 2013," ujar dia seusai final run.
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