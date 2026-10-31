Sains Ungkap 7 Keunggulan Orang Tua Introvert yang Sering Dikira Pendiam

Ilustrasi orang tua introvert mengasuh anak (magnific/prostooleh)
JawaPos.com - Gaya pengasuhan anak sering kali dinilai dari seberapa aktif seorang orang tua berinteraksi di lingkungan sosial atau taman bermain umum.
Meski kerap dianggap pendiam atau penyendiri, para ahli psikologi dan berbagai riset terbaru justru menemukan bahwa orang tua dengan kepribadian introvert memiliki segudang keunggulan unik yang sangat menguntungkan bagi tumbuh kembang anak.
Kecenderungan untuk menikmati ketenangan serta waktu luang tanpa keramaian menjadikan orang tua introvert lebih fokus mendengarkan dan memahami kebutuhan batin buah hati mereka.
Pola asuh yang tenang ini terbukti mampu menciptakan ikatan emosional yang erat serta lingkungan tumbuh kembang yang minim stres bagi anak-anak.
Dikutip dari YourTango, Sophia Dembling, penulis buku Introverts in Love: The Quiet Way to Happily Ever After, bersama Susan Krauss Whitbourne, Profesor Psikologi dan Ilmu Otak dari Universitas Massachusetts sekaligus penulis The Search for Fulfillment, membedah berbagai alasan mengapa karakteristik introvert justru melahirkan pola pengasuhan yang luar biasa.
Berikut adalah tujuh alasan ilmiah mengapa orang tua yang introvert memiliki keunggulan luar biasa dalam mengasuh anak.
Komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak berakar dari kemampuan mendengarkan, sebuah keterampilan yang dikuasai secara alami oleh kaum introvert.
Sophia Dembling menjelaskan bahwa para introvert adalah pendengar yang sangat baik, terutama saat berinteraksi dengan anak-anak yang memiliki karakter serupa.
"Orang tua tidak akan panik ketika anak ingin duduk tenang di dalam ruangan sambil membaca buku," ungkap Sophia.
Kombinasi respons tenang ini membuat anak merasa aman dan diterima tanpa dipaksa menjadi sosok yang berbeda dari kepribadian asli mereka.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan
Prediksi Skor Everton vs Newcastle United: Tuan Rumah Tertekan, The Magpies Bidik Kemenangan
Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship
Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two
Prediksi Frosinone vs Lecce di Serie A: Ancaman Raimondo dan Masalah Pertahanan Tim Tamu
Prediksi Skor Frosinone vs Lecce: Canarini Bidik 4 Kemenangan Kandang Beruntun
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022