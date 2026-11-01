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Penulis: Shania Vivi Armylia Putri
Senin, 2 November 2026 | 00.22 WIB

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

Ilustrasi bermain lego/Pexels - Image

Ilustrasi bermain lego/Pexels

JawaPos.com - Perilaku seseorang saat ini adalah proses pembelajaran yang membentuk karakter sejak kecil.

Beberapa kebiasaan saat masih kecil dapat mempermudah seseorang meraih kesuksesan di masa depan. 

Menurut informasi dari laman aconsciousrethink yang dikutip pada (1/11) terdapat sejumlah perilaku yang mulai terbentuk sejak masa kecil dan berkaitan dengan peluang seseorang untuk meraih kesuksesan.

Kebiasan berikut dapat mulai diasah sejak kecil. Sampai akhirnya berkembang menjadi karakter positif. Nantinya, hal tersebut bisa menjadi bekal berharga untuk anak anda dalam meraih kesuksesan di masa depan

Tidak ada kata terlambat untuk terus belajar dan membangun kehidupan yang lebih baik.

Berikut 7 kebiasan yang dapat mulai diterapkan sejak dini supaya anak anda menjadi orang sukses di masa depan.

Orangtua terkadang memilih mengerjakan semuanya untuk anak karena dianggap lebih mudah dan tidak merepotkan daripada harus menunggu atau memperbaiki kesalahan mereka.

Padahal, kebiasaan tersebut tidak selalu memberikan manfaat dalam jangka panjang. 

Editor: Novia Tri Astuti
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