Final Battle di Ternadi Bike Park, Penentu Juara Umum 76 Ultimate Downhill 2026

JawaPos.com - Ternadi Bike Park, Kudus, akan menjadi medan penentu gelar juara umum 76 Ultimate Downhill 2026.

Final battle seri III bakal digelar 31 Oktober – 1 November 2026 dan dipastikan menyajikan persaingan bertaraf internasional.

Sebelumnya, ajang extreme sport besutan 76Rider ini telah melewati dua seri penuh dinamika di Bukit Hijau Bike Park, Yogyakarta, dan Arjuno Bike Park, Pasuruan.

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Persaingan terpanas terjadi di kelas Men Elite. Posisi teratas ditempati Agung Prio Apriliano (510 poin), dibuntuti Putra Ganda Arrozak (400 poin).

Di belakangnya, Yosi Saputro (267 poin), Andy Prayoga (262 poin), dan Mohammad Abdul Hakim (220 poin) masih mengintip peluang.

Perwakilan 76Rider, Agnes C. Wuisan, menyebut musim ini jauh lebih hidup.

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“Terjadi persaingan yang dinamis, tidak hanya di Men Elite tetapi juga di semua kelas. Penyebabnya adalah 70 persen lintasan tahun ini berbeda dengan dua tahun ke belakang,” kata Agnes.

Menurut Agnes, perubahan venue besar-besaran mengganti Klangon Bike Park dan Klemuk Bike Park membuat faktor hafalan hilang. Rider dipaksa adaptasi cepat, bukan sekadar mengandalkan memori.