Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Latu Ratri Mubyarsah
Selasa, 27 Oktober 2026 | 01.00 WIB

Final Battle di Ternadi Bike Park, Penentu Juara Umum 76 Ultimate Downhill 2026

Aksi Putra Ganda Arrozak dari Alaska Squad Racing Team. (Istimewa) - Image

Aksi Putra Ganda Arrozak dari Alaska Squad Racing Team. (Istimewa)

JawaPos.com - Ternadi Bike Park, Kudus, akan menjadi medan penentu gelar juara umum 76 Ultimate Downhill 2026.

Final battle seri III bakal digelar 31 Oktober – 1 November 2026 dan dipastikan menyajikan persaingan bertaraf internasional.

Sebelumnya, ajang extreme sport besutan 76Rider ini telah melewati dua seri penuh dinamika di Bukit Hijau Bike Park, Yogyakarta, dan Arjuno Bike Park, Pasuruan.

Persaingan terpanas terjadi di kelas Men Elite. Posisi teratas ditempati Agung Prio Apriliano (510 poin), dibuntuti Putra Ganda Arrozak (400 poin).

Di belakangnya, Yosi Saputro (267 poin), Andy Prayoga (262 poin), dan Mohammad Abdul Hakim (220 poin) masih mengintip peluang.

Perwakilan 76Rider, Agnes C. Wuisan, menyebut musim ini jauh lebih hidup.

“Terjadi persaingan yang dinamis, tidak hanya di Men Elite tetapi juga di semua kelas. Penyebabnya adalah 70 persen lintasan tahun ini berbeda dengan dua tahun ke belakang,” kata Agnes.

Menurut Agnes, perubahan venue besar-besaran mengganti Klangon Bike Park dan Klemuk Bike Park membuat faktor hafalan hilang. Rider dipaksa adaptasi cepat, bukan sekadar mengandalkan memori.

“Rider yang cepat bukan karena hafalan lintasan, tapi harus memiliki kecepatan beradaptasi, juga perhitungan teknis serta non teknis yang tepat,” tegas Agnes.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Super Prilly Geser Andy Prayoga dari Puncak Klasemen Downhill - Image
Sports

Super Prilly Geser Andy Prayoga dari Puncak Klasemen Downhill

Senin, 19 Oktober 2026 | 17.46 WIB

Seru dan Sengit! BIG Downhill 2026 Sukses Hadirkan Aksi Ekstrem dan Kecepatan Tinggi di Lereng Ijen - Image
Sports

Seru dan Sengit! BIG Downhill 2026 Sukses Hadirkan Aksi Ekstrem dan Kecepatan Tinggi di Lereng Ijen

Senin, 21 September 2026 | 20.08 WIB

76 Indonesian Downhill 2026 Seri I Bukit Hijau Bike Park Yogyakarta, Andy Prayoga Raih Juara Men Elite - Image
Sports

76 Indonesian Downhill 2026 Seri I Bukit Hijau Bike Park Yogyakarta, Andy Prayoga Raih Juara Men Elite

Selasa, 26 Mei 2026 | 00.10 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

3

5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami

4

Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah

5

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

6

Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede

7

Madura United Bidik 3 Poin di Derbi Suramadu, Persebaya Surabaya Wajib Waspada

8

Tavares Janji Persebaya Tampil Trengginas Lawan Madura United Demi Dongkrak Klasemen

9

Prediksi Skor Lens vs Paris FC di Liga Prancis: Les Parisiens Kejar Puncak

10

Prediksi Skor Barcelona vs Real Madrid 26 Oktober 2026: El Clasico Sengit!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore