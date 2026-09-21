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Latu Ratri Mubyarsah
Senin, 21 September 2026 | 20.08 WIB

Seru dan Sengit! BIG Downhill 2026 Sukses Hadirkan Aksi Ekstrem dan Kecepatan Tinggi di Lereng Ijen

Kombinasi trek yang menantang dengan cuaca yang panas dan kering di kejuaraan Banyuwangi Ijen Geopark (BIG) Downhill 2026. (Istimewa) - Image

Kombinasi trek yang menantang dengan cuaca yang panas dan kering di kejuaraan Banyuwangi Ijen Geopark (BIG) Downhill 2026. (Istimewa)

JawaPos.com - Aksi-aksi ekstrem dan persaingan keras dari ratusan downhiller nasional memuncak di kejuaraan Banyuwangi Ijen Geopark (BIG) Downhill 2026, pada Minggu (20/9).

Trek Gantasan Bike Park, di Desa Tamansari, kawasan Ijen Geopark, jadi arena ujian nyali dan adrenalin lebih dari 200 downhiller nasional, untuk menaklukkan lintasan sepanjang 2.300 meter dan elevasi lebih dari 350 meter.

Dukungan penuh dan kolaborasi dari 76Rider - Nyali Aja Nggak Cukup juga bikin ajang ini tambah kompetitif dan menarik buat para penggemar extreme sport.

Dengan performa impresif, Agung Prio Apriliano dari Astrindo Racing Team berhasil keluar sebagai juara setelah menjadi yang tercepat di kelas utama Men Elite.

Di kelas utama Women Elite, penampilan cemerlang Nilna Murni Ningtyas dari Spartan Racing Team mengantarkannya naik podium juara.

Sementara kelas yang tak kalah bergengsi, Men Junior, jadi milik Dimas Aradhana (privateer).

Inisiator BIG Downhill H. Munif menilai, penyelenggaraan tahun ini memenuhi ekspektasi sebagai kejuaraan downhill yang lebih kompetitif, tidak hanya bagi atlet di kelas prestasi, namun juga di kelas hobi dan pemula.

Beragam tantangan dan obstacle di Gantasan Bike Park, menghadirkan challenge besar yang menuntut peningkatan skill dan performa yang nyata dari para peserta.

”Penyelenggaraan BIG Downhill 2026 diikuti 214 peserta dari 20 kelas. Namun, dari sisi persaingannya tahun ini jauh lebih ketat daripada tahun-tahun sebelumnya, khususnya di kelas prestasi Men Junior, Women Elite, dan Men Elite,” papar Munif.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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