Super Prilly Geser Andy Prayoga dari Puncak Klasemen Downhill

Agung Prio Apriliano tampil sebagai yang tercepat di kelas Men Elite putaran kedua 76 Ultimate Downhill 2026 pada balapan final di Arjuno Bike Park, Pasuruan, Minggu (18/10). (Istimewa)
JawaPos.com - Agung Prio Apriliano menunjukkan dominasi di putaran kedua 76 Ultimate Downhill 2026.
Rider asal Kediri yang akrab disapa Super Prilly itu tampil sebagai yang tercepat di kelas Men Elite pada balapan final di Arjuno Bike Park, Pasuruan, Minggu (18/10).
Hasil tersebut sekaligus mengantarkannya ke puncak klasemen sementara, menggeser Andy Prayoga.
Agung mencatatkan waktu 2 menit 47,826 detik untuk menaklukkan lintasan sepanjang hampir 1.600 meter dengan elevasi 233 meter di lereng Gunung Arjuno.
Rider Astrindo Racing Team itu unggul lebih dari tiga detik atas Yosi Saputra dari YTI Racing Team yang finis di posisi kedua dengan waktu 2 menit 51,753 detik.
Posisi ketiga ditempati Putra Ganda Arrozak dari Alaska Squad dengan catatan waktu 2 menit 54,902 detik, sementara Fajar Abdul Rahman dan Popo Ario Sejati melengkapi lima besar.
Kemenangan tersebut terasa istimewa bagi Agung.
Setelah belasan kali mengikuti 76 Ultimate Downhill, rider yang telah dua kali menjadi juara nasional itu akhirnya berhasil meraih podium tertinggi di kelas Men Elite pada ajang tersebut.
Agung juga tampil konsisten sejak sesi Seeding Run sehari sebelumnya.
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Jawa Pos
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